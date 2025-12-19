Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el hospital público

Navarra registra una denuncia por acoso sexual de un jefe a una médica

La denuncia relata un comportamiento verbal e incluso físico de un jefe de servicio "que veja, humilla y cosifica a las mujeres", y a quien pese a que "la dirección lo sabe, no hace nada"

El Gobierno de Navarra confirma una denuncia por acoso sexual de un jefe a una médica.

El Gobierno de Navarra confirma una denuncia por acoso sexual de un jefe a una médica. / EFE

EFE

Pamplona

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha confirmado la interposición de "una denuncia anónima" por acoso sexual de un jefe de servicio sobre una de sus subordinadas, por lo que se ha abierto una comisión de investigación que "actuará en consecuencia".

El caso se ha conocido a través de la cuenta en redes sociales de la periodista Cristina Fallarás, en la que se ha hecho público un mensaje de una médica de un hospital público de Navarra que relata un comportamiento verbal e incluso físico de un jefe de servicio "que veja, humilla y cosifica a las mujeres", y a quien pese a que "la dirección lo sabe, no hace nada".

"Nos da miedo denunciarlo porque tiene mucho poder y tememos las represalias", dice la denunciante, que relata conversaciones soeces e incluso algún tocamiento.

Preguntado al respecto, el consejero de Salud ha confirmado que la denuncia anónima se ha presentado en el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que a su vez "lo puso en conocimiento de la dirección hace unos días". En el departamento "hemos tenido conocimiento hoy", ha manifestado.

"La dirección de profesionales ha seguido el protocolo marcado en estos casos, que es abrir una Comisión de Investigación intersectorial para verificar los hechos y bueno, actuar en consecuencia", ha dicho un consejero que ha asegurado que "lógicamente se tiene que resolver rápidamente".

Mientras tanto, ha señalado que la persona denunciada "sigue en su puesto", porque "se tiene que comprobar" el contenido de la denuncia, que es solo una, ha confirmado tras ser preguntado por los comentarios de la denunciante que generalizan la actitud.

