Sanidad y los sindicatos siguen "acercando posturas" sobre el Estatuto Marco, pero todavía no hay acuerdo

Pese al preacuerdo alcanzado este mismo lunes, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación no han llegado este viernes a un consenso sobre el Estatuto Marco, la ley que regula las condiciones laborales de los 786.747 trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios. De momento, explican los sindicatos en un comunicado conjunto, la nueva cita de este viernes ha servido para "seguir acercando posturas" en torno a aquellos aspectos que consideran "esenciales".

Hablan de cuestiones como la jornada de trabajo, la posibilidad de acceder a las jubilaciones parcial y anticipada y el reconocimiento retributivo que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional acordado. Se han emplazado a otro encuentro el lunes 22 de diciembre.

Sanidad y los sindicatos del ámbito (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) se reunían este lunes para seguir hablando del Estatuto Marco. La sensación que trasladaron las organizaciones fue de "avances muy importantes". Pero, también de cautela. Acordaron dejar "en suspenso" la convocatoria de las jornadas de huelga anunciadas para el próximo mes de enero hasta comprobar si los avances se plasmaban en un nuevo documento.

Estudio al detalle

Sanidad acordó entonces enviar a los sindicatos un documento con los compromisos adquiridos que se han sido analizados con detalle por el conjunto de organizaciones para constatar si se cumple lo abordado en la reunión. En una próxima cita con los representantes del Ministerio de Sanidad, el lunes 22 de diciembre, se abordará el acuerdo específico que se quiere alcanzar en torno al nuevo modelo retributivo. La negociación "sigue aún abierta", con lo que las jornadas de huelga previstas para enero se mantienen "en suspenso", pero no están desconvocadas.

Los sindicatos recuerdan que, una vez que el Ministerio aceptó su propuesta para que el nuevo Estatuto Marco establezca una clasificación basada en la formación académica y nivel de cualificación adquirida en base al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), el "caballo de batalla" se encuentra en lograr también el reconocimiento retributivo correspondiente.

Recalcan que, además de acabar "con la discriminación" que aún existía entre categorías profesionales del SNS, "es fundamental que cualquier trabajador cobre lo que le corresponde en función de su cualificación y competencias profesionales".

Negociación rota

Por su parte, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que la pasada semana convocaron un paro nacional de cuatro días para expresar su disconformidad con el texto y ahora amenazan con una huelga indefinida, volvían a reunirse este miércoles con Sanidad. El Ministerio les acusó de levantarse de la mesa rechazando sumarse al preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que conforman el Ámbito de Negociación.

Manifestación de médicos en Valencia. / Germán Caballero

El ministerio ha reiterado que el Ámbito de Negociación -del que CESM forma parte, precisa, y que está formado por las organizaciones antes mencionadas-, "constituye el único foro legítimo y legalmente establecido para el diálogo social y la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salud". Acusa a CESM de mantener "una estrategia de presión". Según el Ministerio, los médicos pedían poner en marcha una mesa de negociación paralela.

Voluntad de diálogo

CESM-SMA, por su lado, acusa al departamento que dirige Mónica García de "dinamitar toda voluntad de diálogo" y critica el "desprecio institucional al colectivo". Llevan meses clamando por un estatuto propio para los médicos. Se han manifestado y han convocado varias huelgas reclamando contar con la peculiaridad de su profesión en un texto propio.

Sanidad ya les ha dicho que no. El nuevo texto, insiste el ministerio, incorpora avances sustanciales y responde a las demandas en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo, eliminación de las guardias de 24 horas, movilidad, organización del trabajo y conciliación.

Otros sindicatos médicos

Pero hay más. Tras la ruptura total con estos dos sindicatos médicos, Sanidad ha citado el lunes a la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), de la que forman parte 16 organizaciones de facultativos, entre otras Metges de Catalunya (MC) o el sindicato madrileño Amyts, para abordar la guerra abierta con sus compañeros.

La plataforma comparte reivindicaciones con CESM como la creación de un estatuto específico para médicos y facultativos y ha apoyado alguna de sus jornadas de huelgas y movilizaciones. De hecho, en Catalunya, mantienen la convocatoria de paro para los próximos 14 y 15 de enero, a la que no se han sumado CESM y SMA.

Ante la cita del lunes, MC ha recordado que el Ministerio ya es conocedor de sus reivindicaciones, así como de su propuesta para establecer una regulación específica para el personal médico y facultativo que mejore las condiciones del ejercicio de la profesión, que seguirán defendiendo en este nuevo encuentro.