Cuatro encapuchados queman una bandera española en Bilbao

Cuatro encapuchados han quemado este sábado una bandera española en el centro de Bilbao, al paso de la manifestación convocada por Ernai, juventudes de Sortu, a favor de la independencia.

Cuando la marcha discurría por la calle Ibáñez de Bilbao, frente a la Capitanía Marítima, cuatro jóvenes, con capuchas y caretas, se han subido a unas casetas de obras ubicadas en el lugar, han encendido una bengala, y han prendido fuego a una bandera de España de plástico, que ha ardido de inmediato, entre aplausos de los manifestantes.

Varios agentes de la Brigada Móvil de la Ertzaintza custodiaban la comandancia naval. Antes, también los antidisturbios se han colocado delante de la sede de Sabin Etxea del PNV de la capital vizcaína, por donde ha discurrido la manifestación.

La organización juvenil de Sortu, Ernai, ha reunido este sábado a cientos de jóvenes en la marcha por la independencia, que ha comenzado pasada la una de la tarde en la plaza Moyúa tras una pancarta con el texto 'Ekinez egina. Gazteok independentzia'. Tras recorrer las calles del centro de Bilbao, se ha dirigido hacía el Casco Viejo, donde ha concluido con un acto político en el Portal de Zamudio.

En el transcurso de la manifestación, en la que se han portado cientos de ikurriñas y banderas de Navarra, se han coreado lemas a favor de la independencia, de la lucha feminista "antifascista y anticapitalista", y de la juventud vasca.

Al concluir el recorrido, se ha leído un comunicado en el que los organizadores han señalado que, "pese a los intentos de presentar Bilbao como una ciudad vinculada al españolismo, la juventud abertzale e independentista se encuentra dispuesta a dar un paso adelante" y han defendido que la independencia es un "elemento clave para la construcción de una Euskal Herria libre de opresión".