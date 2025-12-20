Heron City llega llena de planes y experiencias inolvidables

Esta Navidad, Heron City quiere convertirse en ese lugar al que apetece ir. Un espacio donde desconectar, donde los niños disfrutan, donde los adultos encuentran planes diferentes y donde cada visita acaba en un buen recuerdo. Por eso, el complejo presenta una programación navideña con nuevas decoraciones, actividades en familia, música en directo y propuestas de ocio para todos los gustos.

El centro incorpora varios espacios navideños pensados para hacer una parada, tomarse una foto especial y disfrutar del ambiente de estas fiestas y además ha programado una agenda llena de experiencias navideñas para todos los gustos y para hacer con las personas que más quieras: familia, amigos, pareja o compañeros de trabajo.

Papa Noel hizo una visita solidaria y es que estuvo los días 13, 14 y hoy y mañana, 20 y 21 de diciembre recogiendo juguetes solidarios para que ningún niño ni ninguna niña se quede sin juguete en estas fiestas tan especiales. Podrás donar juguetes nuevos o seminuevos que estén en buenas condiciones y poner tu granito de arena en esta iniciativa. Puedes encontrar más información en su web o redes sociales para no perderte nada y estar atento.

Además, los más peques podrán disfrutar de una programación de teatro y guiñol con títulos tan navideños como El Grinch, el famoso monstruo que odiaba la Navidad o Los duendecillos de la Navidad entre otros, y los más mayores de conciertos Góspel, conciertos de jazz navideños, flash mobs navideños, y muchas sorpresas. La música queda al alcance de todos los interesados.

Más de 20 restaurantes

Con propuestas para todos los gustos, Heron City Valencia ofrece más de 20 opciones gastronómicas para comidas de empresa, cenas familiares, encuentros con amigos o celebraciones espontáneas. Un entorno pensado para que las reuniones navideñas se disfruten sin prisas.

Además de la programación Navideña, Heron City ofrece variedad de restaurantes y actividades para todos

Más que una campaña

Además de su programación navideña, el complejo ofrece un abanico de planes único como los estrenos de cine más esperados en Kinépolis, incluida la famosa producción de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la saga, en las exclusivas salas 4DX e IMAX with Laser, las únicas de la Comunidad Valenciana.

La Bolera y Zona Infantil Ilusiona para tardes llenas de risas, juegos de laser game, realidad virtual y atracciones infantiles como camas elásticas, trenecito, carrousel francés, zona de tubos sonores, etc. Para que cada día pueda ser un plan distinto, que el aburrimiento nunca esté presente y que los niños y niñas puedan seguir disfrutando junto a los de su edad de estas experiencias tan divertidas.

Heron City Valencia se consolida así como un espacio pensado para disfrutar de las Navidades sin complicaciones: planes para todos, ambiente festivo y propuestas que convierten cada visita en una experiencia inolvidable, que querrás repetir una y mil veces más.