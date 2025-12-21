Fallece Luis A. Tena Orduña, referente fallero y socio de Lo Rat Penat
La entidad cultural expresa su más sentido pésame y recuerda con cariño la trayectoria del fallero de la Asociación Cultural Falla Joan de Aguiló
Lo Rat Penat expresa su más profundo pésame por el fallecimiento de Luis A. Tena Orduña, "destacado miembro de esta entidad cultural, valenciano comprometido y reconocida figura del mundo fallero, muy especialmente vinculado a la Asociación Cultural Falla Joan de Aguiló".
Luis A. Tena Orduña dedicó gran parte de su vida al estudio, la defensa y la difusión de la cultura, la lengua y las tradiciones valencianas, ha señalado el centro cultural en un comunicado.
Desde su incorporación al ámbito fallero, y "de manera muy señalada" a la comisión de la Asociación Cultural Falla Joan de Aguiló, donde se integró en el ejercicio 1980/1981, "demostró una constante inquietud cultural, un profundo sentido de servicio y una destacada capacidad organizativa".
Referente del valencianismo cultural
Su trayectoria estuvo "estrechamente ligada" a la promoción de actividades culturales "que contribuyeron a acercar a falleros, vecinos y ciudadanos al conocimiento de la identidad valenciana, fomentando el respeto por las tradiciones, la historia y las instituciones propias de nuestro pueblo".
Su labor "incansable" y su compromiso en la cultura valenciana le valieron el reconocimiento de sus compañeros y de las entidades culturales y festeras en las que colaboró a lo largo de los años. Miembro distinguido de Lo Rat Penat y de otras asociaciones culturales, Luis A. Tena Orduña fue siempre un referente de valencianismo cultural, participando activamente en la vida de la entidad y contribuyendo en su trabajo y dedicación a la preservación del patrimonio cultural valenciano.
Lo Rat Penat, asimismo, se une al dolor de su familia, amigos, compañeros del mundo fallero y de la Asociación Cultural Falla Joan de Aguiló, "a quienes trasladamos nuestro más sincero pésame, agradeciendo su ejemplo, su entrega y su amor por València y sus tradiciones". "Descanse en paz", ha zanjado.
