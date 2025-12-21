Fallece Luis A. Tena Orduña, referente fallero y socio de Lo Rat Penat

Lo Rat Penat expresa su más profundo pésame por el fallecimiento de Luis A. Tena Orduña, "destacado miembro de esta entidad cultural, valenciano comprometido y reconocida figura del mundo fallero, muy especialmente vinculado a la Asociación Cultural Falla Joan de Aguiló".

Luis A. Tena Orduña dedicó gran parte de su vida al estudio, la defensa y la difusión de la cultura, la lengua y las tradiciones valencianas, ha señalado el centro cultural en un comunicado.

Desde su incorporación al ámbito fallero, y "de manera muy señalada" a la comisión de la Asociación Cultural Falla Joan de Aguiló, donde se integró en el ejercicio 1980/1981, "demostró una constante inquietud cultural, un profundo sentido de servicio y una destacada capacidad organizativa".

Referente del valencianismo cultural

Su trayectoria estuvo "estrechamente ligada" a la promoción de actividades culturales "que contribuyeron a acercar a falleros, vecinos y ciudadanos al conocimiento de la identidad valenciana, fomentando el respeto por las tradiciones, la historia y las instituciones propias de nuestro pueblo".

Su labor "incansable" y su compromiso en la cultura valenciana le valieron el reconocimiento de sus compañeros y de las entidades culturales y festeras en las que colaboró a lo largo de los años. Miembro distinguido de Lo Rat Penat y de otras asociaciones culturales, Luis A. Tena Orduña fue siempre un referente de valencianismo cultural, participando activamente en la vida de la entidad y contribuyendo en su trabajo y dedicación a la preservación del patrimonio cultural valenciano.

Lo Rat Penat, asimismo, se une al dolor de su familia, amigos, compañeros del mundo fallero y de la Asociación Cultural Falla Joan de Aguiló, "a quienes trasladamos nuestro más sincero pésame, agradeciendo su ejemplo, su entrega y su amor por València y sus tradiciones". "Descanse en paz", ha zanjado.