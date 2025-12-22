Herramientas clave para el asesoramiento energético de las empresas instaladoras en la Comunidad Valenciana

En un contexto energético en el que la sostenibilidad cada vez cobra mayor importancia, los clientes demandan información clara, acompañamiento profesional y soluciones que les permitan tener control sobre su consumo energético. Feníe Energía lleva más de quince años construyendo un modelo que sitúa a las empresas instaladoras en el centro de este ecosistema. Su propósito es apoyarles para que se conviertan en agentes capaces de ofrecer a estos clientes un asesoramiento energético integral, con herramientas que faciliten su día a día y consoliden su papel como expertos de confianza.

Los instaladores de Feníe Energía están presentes en todo el país, incluidas zonas rurales donde su labor contribuye directamente al desarrollo económico local. Son pymes y micropymes que, gracias a esta red, pueden diversificar su negocio, acceder a conocimientos actualizados y ofrecer un servicio energético especializado que marca la diferencia. La energética integra a sus instaladores en un modelo empresarial único en el sector. Los Agentes Energéticos son una parte fundamental del proyecto, y su condición de accionistas refuerza su sentimiento de pertenencia a la compañía, impulsando un mayor compromiso con su desarrollo y resultados. Además, esta participación accionarial les permite beneficiarse directamente de los buenos resultados de la empresa y acceder a una mayor transparencia sobre su evolución, así como participar en la vida societaria de la compañía.

En los 15 años de funcionamiento de este modelo, Feníe Energía se ha consolidado como una de las principales compañías energéticas del país con capital 100 % español. Actualmente cuenta con más de 3.000 empresas instaladoras asociadas, da soporte a más de 400.000 clientes de electricidad y gas en todo el territorio nacional y ha realizado más de 60.000 estudios de autoconsumo, eficiencia y movilidad eléctrica en los últimos años.

Herramientas digitales para un asesoramiento energético

La compañía ha desarrollado soluciones pensadas por y para la empresa instaladora con un enfoque particularmente práctico. Su objetivo es que estos profesionales cuenten con recursos que les permitan mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes y reforzar su posición en el mercado.

Información detallada del punto de suministro

Una de las herramientas clave es el acceso a la información completa de cada punto de suministro. Con ella, los instaladores pueden conocer la configuración exacta del suministro de sus clientes y analizar aspectos como potencias contratadas, características técnicas o posibilidades de optimización. Esta información facilita a los Agentes Energéticos realizar un asesoramiento mucho más personalizado y ayuda al cliente a tomar decisiones fundamentadas.

Monitorización con la plataforma Sigue+e

La monitorización del consumo es la base de cualquier estrategia de eficiencia energética. Feníe Energía ofrece, a través de una plataforma propia, el producto Sigue+e a sus clientes, ya sean consumidores o productores de energía. Esta plataforma permite a los clientes ahorrar conociendo y controlando su consumo. Además, tendrán acceso a los datos de la instalación de forma clara y organizada y podrán acceder desde cualquier dispositivo. También ofrece claras ventajas para los productores con informes semanales de producción, la programación de alertas para optimizar la producción, la exportación de datos y visualización gráfica con toda la información de producción.

Soluciones para la compensación de reactiva

La energía reactiva, que es la energía que ciertos equipos —como motores, ascensores o transformadores— necesitan absorber y devolver continuamente a la red para funcionar, sin llegar a convertirse en energía útil, puede suponer un sobrecoste importante para muchos negocios. Feníe Energía acompaña a los instaladores en el dimensionamiento e instalación de baterías de condensadores, ofreciendo estudios personalizados, apoyo técnico y facilidades de pago a los clientes. Esta combinación de soporte y especialización permite al instalador ampliar su oferta y mejorar la competitividad de sus servicios.

Contadores en propiedad: transparencia y control

Otro de los servicios destacados es la posibilidad de disponer de contadores en propiedad. Para el cliente, esto supone lecturas reales y regulares, reducción de costes fijos y acceso a la monitorización de su consumo. Para el instalador, implica un mayor control sobre el proceso y una vía adicional para ofrecer valor a sus clientes.

La compañía facilita de forma constante que los Agentes Energéticos estén al día de todas las novedades técnicas, regulatorias y comerciales del sector energético / Shutterstock

La formación como ventaja competitiva

Además de las herramientas que Feníe Energía pone a disposición de los instaladores, uno de los pilares de este modelo es la formación continua. La compañía facilita de forma constante que los Agentes Energéticos estén al día de todas las novedades técnicas, regulatorias y comerciales del sector energético. Cursos, materiales actualizados y sesiones prácticas permiten que cada profesional mejore sus capacidades, potencie su negocio y encuentre nuevas oportunidades.

En un mercado tan cambiante, el conocimiento se convierte en una herramienta estratégica. Los instaladores que forman parte de la red de Feníe Energía no solo tienen acceso a herramientas digitales avanzadas, sino también a un ecosistema formativo que impulsa su crecimiento como empresarios. Esta combinación de tecnología, acompañamiento y formación es lo que diferencia a la compañía dentro del sector.

¿Quieres pertenecer a la red de instaladores de Feníe Energía?