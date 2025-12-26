El primer rinoceronte nacido en Bioparc se llamará Kairu

Más de cinco mil personas han participado en la decisión del nombre del primer rinoceronte nacido en el Bioparc. Y, el nombre elegido ha sido Kairu que significa “el que es negro” en kikuyu (lengua de Kenia), en referencia al tono oscuro de su piel tras el parto.

Este pequeño que con sus correteos encandila a las personas que acuden a centro para contemplarlo junto a su madre Kwanza durante las mañanas, es el mejor embajador de su especie para romper con la indiferencia ante el grave peligro de extinción al que se enfrenta según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Este nacimiento no sólo es un hito para el parque valenciano, es un importante impulso dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) del rinoceronte blanco (Ceratotherium simum) del que forma parte y que, siguiendo los criterios científicos de bienestar animal y cría controlada, tiene como objetivo alcanzar una población de “reserva” suficiente que pueda asegurar su pervivencia.

La cría de rinoceronte se llamará Kairu / Bioparc

El equipo de cuidado animal había propuesto otras dos opciones: Dikembe, de origen lingala (África central), asociado a la fuerza y la resistencia, que ha obtenido el 35,46%; y Meru, inspirado en un monte de Tanzania, con el 19,84%. Una vez más se quiere agradecer el cada vez mayor compromiso de la población con los animales, la protección de la biodiversidad y la preservación la naturaleza. Estas acciones permiten llamar la atención y promover el conocimiento de la naturaleza salvaje al público de todas las edades.

Ocio con causa

Esta propuesta de “ocio con causa” de Bioparc que se ha convertido en una referencia internacional y lugar de visita “obligada”, es especialmente atractiva en estos momentos. Recorrer los distintos hábitats fielmente recreados supone un auténtico viaje por la sabana, las selvas, los humedales o la exótica isla de Madagascar para observar en este ambiente y sin barreras visuales a más de 6.000 animales de 150 especies.

Las numerosas crías, entre las que se encuentran algunas de especies tan emblemáticas como elefantes con Makena y Malik o chimpancés con Ekon o Cala, permiten contemplar esa parte más tierna del mundo animal, recordándonos al mismo tiempo, su delicada situación y la necesidad de “pasar a la acción” para evitar su desaparición.