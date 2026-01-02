¿Cómo verificar si tu baliza V-16 es la obligatoria?

¡Cuidado! El año 2026 comienza con importantes novedades en materia de tráfico: la baliza V-16 conectadaque sustituye a los triángulos de emergencia.

¿Por qué es importante? Cuando se activa la V-16 envía a DGT 3.0 la ubicación exacta del vehículo para que en tiempo real pueda llegar al resto de conductores que circulen por la zona a través de los paneles de mensaje variable y de los navegadores.

¿Qué tipo de vehículos están obligados?

Están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

La posición

Desde la Dirección General de Tráfico también han tenido que salir al paso de las críticas al hecho de que la baliza esté conectada asegurando que solo transmite la posición del vehículo, pero no recoge ni emite información del mismo ni del conductor.

Las balizas son anónimas, no están asociadas a ningún vehículo, a ninguna matrícula ni a un conductor en concreto. Si alguien tiene dos coches la puede poner indistintamente en uno u otro.

Para señalizar una emergencia, solo hay que encenderla, abrir la ventanilla y colocarla en el techo o en una zona visible del vehículo lo más alto posible.

¿Cómo tiene que ser?

La baliza tiene que estar homologada y la DGT recomienda, antes de comprarla, consultar su web, en la que se recoge el listado de marcas y modelos certificados. Cuatro de ellos, que ya se encontraban en el mercado, fueron retirados hace unos días.

Muchas V-16 antiguas no son conectadas (o dependen de móvil/app). Esas han dejado de ser válidas como sustituto legal desde el 1/1/2026, porque el régimen transitorio expiró.

Si no está publicado en BOE (o no es comunicación oficial de DGT), no cambia la obligación. La regulación aplicable está incorporada al Reglamento General de Vehículos y sus modificaciones.

Guía completa para usar la baliza V16 correctamente / DGT

Cómo verificar si tu baliza es válida (lo práctico)

Comprueba que es “V-16 conectada” y que no depende de una app o del teléfono para comunicar.

y que de una app o del teléfono para comunicar. Verifica que el modelo está en el listado oficial que publica la DGT (se indica expresamente que se publica en dgt.es/v16 )

(se indica expresamente que se publica en ) Revisa la “fecha de caducidad de servicio/conectividad”, que debe constar en el envase y en el dispositivo

Y los triángulos, ¿qué pasa?