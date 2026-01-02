Llega la nieve a Valencia, ¿cuáles son las estaciones de esquí más cercanas?
Aunque en la Comunitat Valenciana no hay estaciones alpinas propias, la ventaja es la proximidad al Sistema Ibérico turolense
València encara el primer fin de semana de enero lleno de frío. La previsión del tiempo para sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026 apunta a un descenso gradual de las temperaturas con posibilidad de lluvia y viento, aunque el giro más invernal asoma ya al inicio de la próxima semana, con probabilidad de las lluvias.
"Chorro" de aire muy frío
Esto viene producido por un "chorro" de aire muy frío a causa del impacto de la borrasca Francis como antesala de un episodio capaz de llevar la nieve a cotas inusualmente bajas, incluso en el arco mediterráneo.
Las previsiones de AEMET apuntan a que, tras el paso de Francis, podría entrar una masa de aire más fría con desplome térmico y nieve desde cotas relativamente bajas (en torno a 500 m), lo que desplaza el foco hacia el interior.
Estaciones de esquí más cercanas a València
Aunque en la Comunitat Valenciana no hay estaciones alpinas propias, la ventaja es la proximidad al Sistema Ibérico turolense. Las dos opciones para ir desde València son:
- Aramón Valdelinares (Teruel): habitualmente citada como la estación más cercana a València, en el entorno de la Sierra de Gúdar, con desplazamientos en el orden de 150 km y unas 2 horas (según rutas y tráfico). Hay 17 kilómetros esquiables.
- Aramón Javalambre (Teruel): alternativa muy similar en logística, con estimaciones frecuentes de alrededor de 1 h 40 min–2 h en coche desde València. Hay 15 kilómetros esquiables.
Desde otros puntos de la Comunitat, la “más cercana” puede variar (por ejemplo, Castellón suele quedar muy bien posicionada hacia Valdelinares). Y, si se busca un salto de tamaño y dominio esquiable, ya hay que hablar de viajes más largos:
- Sierra Nevada (Granada): opción de gran estación, pero con hasta seis horas por carretera desde València/Alicante y 112,5 kilómetros esquiables.
- Pirineo catalán (La Molina/Masella) y Andorra: alternativas habituales para estancias de fin de semana largo o vacaciones, con tiempos de desplazamiento superiores de hasta cinco horas en coche. En Andorra hay más de 200 kilómetros esquiables.
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- El Sorteo Extraordinario de la Once reparte 1,5 millones en Alzira, Cullera, Algemesí y Benifaió
- Sin consuelo: Cuatro familias destrozadas por la tragedia de Indonesia
- Un joven fallecido y un menor herido en un accidente entre una moto y un coche en València
- ¿Una nueva Filomena? La borrasca Francis y un chorro de aire polar amenazan con desplomar la cota de nieve
- Fallece en Alboraia el ceramista y escultor Enric Mestre, referente internacional de la cerámica contemporánea
- El pueblo valenciano más barato para comprar una casa
- La menor rescatada en Indonesia a Santi, buzo voluntario español: 'Si están muertos no pasa nada. Pero yo los quiero conmigo, por favor