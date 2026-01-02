Llega la nieve a Valencia, ¿cuáles son las estaciones de esquí más cercanas?

València encara el primer fin de semana de enero lleno de frío. La previsión del tiempo para sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026 apunta a un descenso gradual de las temperaturas con posibilidad de lluvia y viento, aunque el giro más invernal asoma ya al inicio de la próxima semana, con probabilidad de las lluvias.

"Chorro" de aire muy frío

Esto viene producido por un "chorro" de aire muy frío a causa del impacto de la borrasca Francis como antesala de un episodio capaz de llevar la nieve a cotas inusualmente bajas, incluso en el arco mediterráneo.

Las previsiones de AEMET apuntan a que, tras el paso de Francis, podría entrar una masa de aire más fría con desplome térmico y nieve desde cotas relativamente bajas (en torno a 500 m), lo que desplaza el foco hacia el interior.

Mapa de Valdelinares

Estaciones de esquí más cercanas a València

Aunque en la Comunitat Valenciana no hay estaciones alpinas propias, la ventaja es la proximidad al Sistema Ibérico turolense. Las dos opciones para ir desde València son:

Aramón Valdelinares ( Teruel ) : habitualmente citada como la estación más cercana a València , en el entorno de la Sierra de Gúdar, con desplazamientos en el orden de 150 km y unas 2 horas (según rutas y tráfico). Hay 17 kilómetros esquiables .

: habitualmente citada como , en el entorno de la Sierra de Gúdar, con desplazamientos en el orden de (según rutas y tráfico). . Aramón Javalambre (Teruel): alternativa muy similar en logística, con estimaciones frecuentes de alrededor de 1 h 40 min–2 h en coche desde València. Hay 15 kilómetros esquiables.

Mapa de Javalambre

Desde otros puntos de la Comunitat, la “más cercana” puede variar (por ejemplo, Castellón suele quedar muy bien posicionada hacia Valdelinares). Y, si se busca un salto de tamaño y dominio esquiable, ya hay que hablar de viajes más largos: