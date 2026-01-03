Virus
Cinco fallecidos por un brote de gripe A en una residencia de mayores de Sevilla
Los afectados murieron en el hospital al que fueron trasladados tras contagiarse en un centro del Hospital de la Santa Caridad
EFE
Cinco personas han muerto en Sevilla como consecuencia de un brote de gripe A que se ha producido en la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad, enfermedad que afecta a cuatro residentes más y a una enfermera.
Según ha avanzado Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cinco de los diez afectados por el brote tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario, donde han fallecido.
El servicio de Vigilancia de Salud Publica ha activado los protocolos para evitar nuevos contagios, de forma que se han suspendido las actividades extraordinarias en torno a la residencia, como la visita prevista para este sábado por la Hermandad del Baratillo de los Reyes Magos, que en sus redes sociales informa de que la propia dirección de la institución ha pedido que se suspenda.
Así, "siguiendo el mismo formato empleado durante la pandemia", la hermandad hará entrega de los regalos a los residentes a través del personal del centro.
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar
- Sin consuelo: Cuatro familias destrozadas por la tragedia de Indonesia