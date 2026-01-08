El uso más antiguo de veneno para la caza, hallado en puntas de flecha de hace 60.000 años

Los cazadores-recolectores del sur de África durante el Pleistoceno tardío ya tenían conocimientos sobre venenos vegetales y cómo usarlos para la caza, tal y como lo revelan puntas de flecha de hace 60.000 años.

Ese hallazgo, realizado en un yacimiento de Sudáfrica, retrasa la cronología del uso de armas envenenadas, que antes se pensaba que databa de mediados del Holoceno, y supone una estrategia de caza cognitivamente compleja.

Los restos de veneno vegetal se identificaron en cinco de diez puntas de flecha de cuarzo encontradas en el refugio rocoso de Umhlatuzana, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, lo que constituye la primera evidencia directa de ese uso.

Las puntas de flechas contenían residuos químicos de veneno de la planta gifbol (Boophone disticha), que aún usan los cazadores tradicionales de la región, señala un estudio publicado en Science Advances y firmado por investigadores de Suecia y Sudáfrica.

Esos hallazgos demuestran que “nuestros antepasados del sur de África no solo inventaron el arco y la flecha mucho antes de lo que se pensaba, sino que también sabían cómo utilizar la química de la naturaleza para aumentar la eficacia de la caza”, declaró la investigadora Marlize Lombard, de la Universidad de Johannesburgo.

El descubrimiento demuestra que hace 60.000 años los pueblos del sur de África ya habían desarrollado conocimientos avanzados sobre sustancias tóxicas y cómo utilizarlas para la caza.

Los análisis químicos revelaron la presencia de los alcaloides buphanidrina y epibuphanisina, que se encuentran en el gifbol, una planta cuyas propiedades altamente tóxicas son conocidas desde hace mucho tiempo por los cazadores locales.

Sustancias similares se hallaron también en puntas de flecha de 250 años de antigüedad pertenecientes a colecciones suecas, que fueron recogidas por viajeros durante el siglo XVIII.

El hecho de que se utilizara el mismo veneno vegetal, tanto en la época histórica como en la prehistórica, indica una larga continuidad de conocimientos y tradiciones.

Encontrar rastros del mismo veneno en puntas de flecha prehistóricas e históricas “fue crucial”, aseguró Sven Isaksson, de la Universidad de Estocolmo y también firmante del estudio.

Además, pudieron determinar que esas sustancias en particular son lo suficientemente estables como para sobrevivir tanto tiempo en el suelo.

Los primeros cazadores no solo tenían habilidades técnicas, sino también capacidades avanzadas de planificación y un conocimiento de cómo actúan los venenos a lo largo del tiempo, características que reflejan la cognición humana moderna.

El uso de veneno en las flechas requiere planificación, paciencia y una comprensión de la causa y el efecto, lo que es "una clara señal del pensamiento avanzado de los primeros humanos", indicó el profesor Anders Högberg, de la Universidad de Linnaeus (Suecia).

La caza con veneno supuso un cambio revolucionario para los cazadores-recolectores, ya que facilitaba la muerte de las presas, y supone que tenían que memorizar las plantas venenosas que podían utilizar y anticipar el comportamiento de los animales a medida que se debilitaban lentamente, pues no es de efecto inmediato.

“Dado que el veneno no es una fuerza física, sino que actúa químicamente, los cazadores también debían de basarse en una planificación avanzada, la abstracción y el razonamiento causal”, escriben los autores.