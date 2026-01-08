Crossfit para la cuesta de enero y quemar el roscón

Enero arranca no solo con la temida cuesta de enero sino también con algún que otro kilo de más por culpa de los excesos de las navidades. ¿La solución? Retomar hábitos saludables y ejercicio físico. Una de las disciplinas que más adeptos está ganado estos primeros días de 2026 es el Crossfit. En Valeència, varios gimnasios especilizados en este deporte han notado el repunte de clientes tras el fin de las vacaciones. Solo hay que darse una vuelta por alguno de los centros deportivos de la capital para comprobar cómo ha aumentado notablemente el público asistente.

Es el caso del gimnasio KTB CrossFit de València, varios usuarios han comenzado el año "con intensidad" con un deporte que ha ido ganando adeptos con un sistema de entrenamiento de alta intensidad que combina movimientos de halterofilia con gimnasia y atletismo.

Este tipo de deporte aúna varias disciplinas desde la halterofilia como el levantamiento de barra gimnásticos o los movimientos en 'rack', ejercicios "rápidos" que "hacen que te tengas que concentrar" para superar los distintos retos, lo que supone "una mejora tanto a nivel físico como a nivel mental", tal como explican los monitores responsables del centro. Algunos usuarios no han faltado a su cita deportiva tras las vacaciones de Navidad y han retomado la rutina con energía pese al frío de estos días y la más que necesaria fuerza de voluntad para enfrentarse a los hierros y a las duras rutinas planteadas a diario por los monitores de este tipo de gimnasio. Es el caso de Daniel quien apunta que el CrossFit le ha ido "enganchando" de forma progresiva.

Como Daniel, quien prueba asegura que repite. A diferencia de otras alternativas como el gimnasio tradicional, el CrossFit destaca por su faceta en grupo y la creación de espíritu de comunidad. "Acabas creando una comunidad con el resto de atletas y cada día es un reto nuevo. No hay un día igual a otro y las rutinas (conocidas como Wods cada día) son tan variadas que se ejercitan prácticamente todos los grupos musculares a través de ejercicios altamente dinámicos como los temidos burpees, los handstand (hacer el pino de toda la vida), sentadillas, subir una cuerda o dominadas.

El fenónemo del Crossfit no es un fenómeno aislado. De hecho, enero y septiembre (los dos meses posteriores a las vacaciones) son los que tradicionalmente se convierten en los favoritos para apuntarse al gimnasio y empezar un proyecto de salud y ejercicio. Tiene una explicación: las vacaciones pasan factura y al igual que la 'operación bikini' supone un aliciente para poner a punto los cuerpos de cara al verano, el fin del periodo vacacional pasa factura con algún que otro kilo de más.