Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios trasteros ValènciaTiempo en ValenciaPeatonalización Jorge JuanNegligencia naufragio IndonesiaEstación del NortePensiones C. ValencianaGroenlandia EE UUCabras Montgó
instagramlinkedin

Terremoto

Un nuevo terremoto sacude Málaga con magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán

El seísmo se ha registrado a las 18.32, ha contado con una profundidad de 24 kilómetros y se ha hecho notar en la capital y en varias localidades de Costa del Sol

Un terremoto con epicentro en el Mar de Alborán sacude Málaga

Un terremoto con epicentro en el Mar de Alborán sacude Málaga / ign

Laura Rubio

Málaga

Un nuevo terremoto ha hecho temblar Málaga este jueves. A las 18.32 horas, un seísmo de magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán se ha hecho notar en la capital y en varias localidades de la provincia.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha contado con una profundidad de 24 kilómetros.

¿Dónde se ha sentido?

El seísmo se ha hecho notar a lo largo de la Costa del Sol. Además de Málaga capital, el temblor se ha sentido en Benajarafe, Torre del Mar, Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón, Mijas, Fuengirola y Estepona.

También se ha podido sentir en la provincia de Sevilla, tanto en la capital como en algunos municipios como Mairena del Aljafare, San Juan de Aznalfarache o Castilblanco de los Arroyos.

Hasta el momento, en ninguna de ellas se han registrado incidencias ni daños materiales o personales.

Terremoto en diciembre

Recientemente, en diciembre del año pasado un terremoto de magnitud 4.9 se hizo notar en la provincia, con epicentro en Fuengirola y una profundidad de 77 kilómetros, activando la Junta de Andalucía la fase de preemergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents