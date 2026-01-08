Terremoto
Un nuevo terremoto sacude Málaga con magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán
El seísmo se ha registrado a las 18.32, ha contado con una profundidad de 24 kilómetros y se ha hecho notar en la capital y en varias localidades de Costa del Sol
Laura Rubio
Un nuevo terremoto ha hecho temblar Málaga este jueves. A las 18.32 horas, un seísmo de magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán se ha hecho notar en la capital y en varias localidades de la provincia.
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha contado con una profundidad de 24 kilómetros.
¿Dónde se ha sentido?
El seísmo se ha hecho notar a lo largo de la Costa del Sol. Además de Málaga capital, el temblor se ha sentido en Benajarafe, Torre del Mar, Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón, Mijas, Fuengirola y Estepona.
También se ha podido sentir en la provincia de Sevilla, tanto en la capital como en algunos municipios como Mairena del Aljafare, San Juan de Aznalfarache o Castilblanco de los Arroyos.
Hasta el momento, en ninguna de ellas se han registrado incidencias ni daños materiales o personales.
Terremoto en diciembre
Recientemente, en diciembre del año pasado un terremoto de magnitud 4.9 se hizo notar en la provincia, con epicentro en Fuengirola y una profundidad de 77 kilómetros, activando la Junta de Andalucía la fase de preemergencia.
- El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
- Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
- Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
- El infierno de una mujer sin hogar en València: 'Me insultan, me acosan, abusan de mí
- Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: 'Sabes que te quiero como un amigo
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- El jefe del Ejército en la Comunitat Valenciana destaca la 'lección de lucha y fortaleza' de Valencia tras la dana
- Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: 'Siete metros cuadrados son 33.000 euros