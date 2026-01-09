Sánchez se reúne con víctimas de abusos en la Iglesia: "Nada borra lo sucedido pero el acuerdo es necesario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este viernes en La Moncloa con asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, un día después de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos en la Iglesia.

"Hoy me he reunido con las asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica. Nada borra lo sucedido, pero el acuerdo alcanzado para su reparación es necesario. Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse", ha subrayado Sánchez en un mensaje a través de su cuenta de la red social 'X'.

La reunión se ha prolongado durante más de una hora, según han informado asistentes al encuentro a Europa Press, y en ella también han participado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial, y establece que la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones.

Memoria de los fallecidos

Juan Cuatrecasas, uno de los representantes de las siete organizaciones presentes en la reunión, ha querido honrar la memoria de aquellas víctimas ya fallecidas que lucharon por este reconocimiento y reparación, y cuyos descendientes mantendrán el derecho a reclamar la indemnización, según ha confirmado en la reunión de este viernes, ya sea -según ha explicado- porque tengan reconocida la condición de víctima o porque sus allegados puedan acreditarla.

Según ha añadido, la Oficina del Defensor del Pueblo podrá seguir recogiendo denuncias.

A su juicio, esta vía era necesaria por la desconfianza de las víctimas, ya que el mecanismo establecido por la Conferencia Episcopal es un grupo creado por la propia Iglesia, al que muy pocos han acudido.

Tras las declaraciones del ministro Bolaños esta misma mañana, en las que ha lamentado que "algunos obispos" españoles no estén entusiasmados con este acuerdo, Cuatrecasas ha coincidido en que "muy pocos, solo una minoría, están con nosotros; la mayoría o son negacionistas de los abusos o bien se escurren".

El convenio a tres partes, entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal, empezará a rodar de aquí a un mes, y establece un horizonte de un año, prorrogable a dos.

Las organizaciones presentes en la reunión han sido la Asociación Víctimas de Abusos en Centros religiosos de Navarra (AVA); la Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia (ACASI); Mans Petites; Justice Initiative España; Tolerancia Cero y la Asociación Nacional Infancia Robada (Anir).

En un comunicado de prensa, Justice Initiative España mostró este jueves su agradecimiento al Defensor del Pueblo, al ministro Félix Bolaños y al Vaticano, por sus recomendaciones vinculantes dirigidas a la ejecutiva de la Conferencia Episcopal de España.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales de la Iglesia en Navarra, Jesús Zudaire, expresó este jueves a EFE su satisfacción por el acuerdo, que a su juicio corrige las pretensiones iniciales de la Iglesia y garantiza compensaciones más justas.

El acuerdo “rebaja las expectativas que tenía la Iglesia de pagar muy poco”, porque el nuevo mecanismo, que canalizará las reclamaciones a través del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, permitirá fijar baremos más elevados y homogéneos. EFE