Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 13 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 13 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 47, 6, 44, 10 y 18 y las estrellas 10 y 2.
El código del Millón ha sido el WZT04819.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València
- ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- La tienda que rompe la uniformidad de la calle Colón
- Una promoción de 156 viviendas cerca del Nou Mestalla recibe 500 peticiones de compra
- El moderno pasadizo que une las estaciones de metro de València ya sufre su primera gotera
- El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia