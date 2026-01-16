La hoguera más grande del mundo se quema hoy en un municipio valenciano: hora y ubicación

Canals celebra sus Fiestas Patronales, declaradas de Interés Turístico Nacional, en honor a San Antonio Abad. Este año, los tres días grandes de la Fiesta coinciden con el fin de semana, hecho que permitirá a centenares de visitantes disfrutar, entre otros, de la cremà de la Foguera Más Grande del Mundo.

Agustí Perales Iborra

Bendición de la hoguera

El pasado jueves a las 21:00 horas, los montadores la entregaron a los festeros del 2026 después de, como es ya tradición, darle nombre. En un acto que aglomera a vecinos y vecinas en la plaza Mayor, el sacerdote bendijo la Foguera y se ofreció una cena popular a los allí presentes.

Programación del viernes

Hoy viernes, desde las 9:30, los Parells Infantiles recorrerán el pueblo a caballo repartiendo juguetes, enseres, ropa… Es signo inequívoco de que empiezan las Fiestas, a las cuales dará la bienvenida con el Primer Vítol la Festera de Gracia a las 11:00 horas en la plaza de la Vila. También allí, el alcalde entregará la Bandera al Festero y empezará la Ofrenda al patrón que acabará con la Misa de Gracia.

A las 17.00 horas, la Cabalgata de Carrozas y de los Parells Infantiles por la avenida Vicente Ferri hará más amena la tarde mientras el pueblo espera el acto más reconocido de sus fiestas: la Cremà de la Foguera más Grande del Mundo. Desde las 19:00 horas la gente empieza a acudir a la plaza Mayor, donde dos horas después las llamas de la monumental foguera llegarán más allá del techo de la iglesia.

Programación del sábado

El sábado, día 17, se celebra el día de Sant Antoni. A las 11:00 horas tendrá lugar la Misa Mayor en su honor y a las 14:00 se lanzará una mascletà en la avenida Jaime I. Por la noche, desde las 20:00 horas, devotos y devotas participan en la procesión por el casco antiguo.

Perales Iborra

Programación del domingo

Finalmente, el día 18, la Fiesta tiene su intenso colofón con los Parells. Desde bien temprano, Bandera y Cuiros recorren las calles a caballo como han hecho dos días antes los Festeros Infantiles. En todo el pueblo, grupos de canalins y canalines hacen fiesta acompañados y acompañadas por decenas de charangas hasta que, cuando cae la tarde, todo el mundo se reúne una última vez en la plaza Mayor para disfrutar de las Vueltas, el punto álgido de las celebraciones de Sant Antoni en Canals.

Un castillo de fuegos de artificio dirá adiós a las fiestas a las 21:00 horas, a pesar de que, para los quien tienen ganas de más, la comida (aunque sea a hora de cena) de Cassoles se alargará hasta muy entrada la madrugada del lunes en el Pabellón Municipal.