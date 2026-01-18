Detectan una actividad geológica "inusual" en el subsuelo de Monòver

El Ayuntamiento de Monòver ha informado de la detección de una actividad geológica "inusual" todavía por determinar en el subsuelo de la zona del Arrabal y su entorno, tras un estudio realizado por un grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA). El informe recomienda llevar a cabo un estudio geológico de detalle, continuar con la monitorización de la zona y tener en cuenta este proceso de deformación en la planificación y gestión del territorio.

Según ha explicado el consistorio, fue la propia Universidad de Alicante la que contactó hace unas semanas con la concejalía de Política Territorial para trasladar los primeros resultados de la investigación, en los que se identificaba la existencia de una "formación geológica singular" en esta parte del municipio. Hace unos días, y mediante un convenio, la UA remitió al Ayuntamiento el informe completo.

El Consistorio paraliza la licitación de las obras del centro educativo del barrio hasta que se aclare la situación

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Monòver trasladó de inmediato la información a las administraciones e instituciones competentes. En concreto, se ha informado a la Conselleria de Educación, se han solicitado reuniones tanto a la Diputación de Alicante como a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y se ha dado aviso a la Asociación Nacional de Geología para que valore el contenido del informe.

Uno de los puntos más sensibles es el CEIP Escriptor Canyís, ubicado en la zona afectada. Desde el primer momento, el Ayuntamiento informó a la Dirección Territorial de Alicante y a la Dirección Facultativa del plan Edificant, con el fin de que evaluaran el estudio de la Universidad de Alicante. Como medida preventiva, se ha paralizado el proceso de licitación de las obras previstas en el centro educativo, quedando la decisión final en manos de la Conselleria de Educación.

Reuniones

Paralelamente, el alcalde de Monòver, Loren Amat, y el concejal de Educación, Xavier Guardiola, han mantenido en los últimos días diversas reuniones informativas con la comunidad educativa del CEIP Escriptor Canyís, con los vecinos y vecinas de la zona del Arrabal, que comprende calles como Miguel Hernández, José Artiaga, Pepe Caneu, Pintor Francisco Peiró, San Blas, Raval del Cuartel y Camino del Cementerio, y con los grupos políticos municipales.

Desde el Ayuntamiento se subraya que se está actuando con "total transparencia y rigor", priorizando en todo momento la seguridad y la tranquilidad de la población. Primero se trasladó la información a las instituciones competentes y, posteriormente, se informó de manera directa al vecindario, a las familias del centro educativo y a los representantes políticos, según explican.

El Consistorio ha asegurado que esta será la línea de actuación en los próximos días, "información continuada a vecinos y familias, responsabilidad institucional y vigilancia permanente de la evolución de la situación".