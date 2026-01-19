Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado en la capital está atendiendo a víctimas leves del accidente ferroviario de Adamuz que han sido derivadas desde el hospital Reina Sofía tras recibir el alta médica. Un total de 11 personas adultas han pasado la noche en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de Córdoba y continúan a la espera de un medio de transporte para regresar a sus provincias de origen. Al lugar se ha desplegado un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, técnicos en emergencias sanitarias y voluntariado de acompañamiento tras una noche muy dura para los afectados.

La labor principal del dispositivo es “el acompañamiento y el apoyo psicosocial”, además de la cobertura de necesidades básicas. Las personas atendidas reciben kits de higiene y de ropa, alimentación, mantas y ropa de abrigo, así como cargadores de móviles para mantener el contacto con sus familiares.

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba / Paula Ruiz

Dispositivo con relevos y atención permanente

El equipo desplegado está formado por técnicos en emergencias sanitarias, psicólogos y psicólogas especializados en intervención psicosocial y voluntariado de acompañamiento. El dispositivo funciona con relevos para garantizar la atención todo el día, tanto a las personas afectadas como al propio personal que ha trabajado durante la noche.

La respuesta del voluntariado ha sido “inmediata y amplia”, con apoyo no solo desde Córdoba capital, sino también desde provincias cercanas. Desde Cruz Roja subrayan que, aunque la ayuda siempre es bienvenida, en este tipo de situaciones se requieren perfiles específicos y una coordinación adecuada. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la sede o los canales oficiales de la organización.