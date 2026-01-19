Una embarazada que iba en el tren de Málaga durante el accidente ferroviario de Adamuz, en la UCI: "Está intubada e inconsciente"

La tragedia del accidente ferroviario producido este domingo tras el descarrilamiento de un tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, y el choque en el acceso a la estación de Adamuz (Córdoba) contra un tren Alvia, que cubría el trayecto Madrid–Huelva, continúa dejando testimonios de viajeros que se encontraban en los trenes siniestrados.

Este ha sido el caso de Ana, una joven malagueña que viajaba con destino Madrid junto a su cuñado y su hermana, que se encuentra embaraza de cinco meses y ha tenido que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos debido al fuerte traumatismo craneoencefálico y la fractura de una vértebra que sufrió tras el vuelco de su tren y el coche con el de Madrid–Huelva.

"No sabemos si hay lesiones cerebrales"

Una situación que ha hecho que la joven embarazada se encuentre en estado crítico a la espera de cómo evoluciona en las próximas horas. Así lo ha explicado a 'El Programa de Ana Rosa' su padre, Alberto García: "Mi hija está en la UCI, no sabemos si hay lesiones cerebrales o no, está por determinar, y está intubada e inconsciente".

Especialistas forenses de la Guardia Civil investigan en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz. / -

Junto a esto, ha explicado: "Tiene una fractura de vértebra que tampoco sabemos el alcance que pueda tener. Su situación es bastante preocupante".

El padre de la embarazada herida habla sobre el estado del bebé

Sobre el estado del bebé, con cinco meses de gestación, el padre ha asegurado: "El bebé parece que late. Es lo único que sabemos por ahora".

En cuanto a su yerno, el hombre ha afirmado que "ha salido bastante bien parado", con apenas unas pequeñas lesiones en el oído y un esguince de tobillo.

"Dice mi hija pequeña que aquello era una escena dramática, de ver gente saliendo, rompiendo cristales. Unos podían, otros no. Unos se movían, otros no", ha señalado el hombre.

El testimonio de la hija menor tras ser rescatada del tren

Ana, su hija menor, también ha mostrado su experiencia ante las cámaras de televisión, a quienes ha explicado que se encontraba en el vagón número siete del tren de Málaga con destino a Madrid.

"Me giré, miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo, solo chillidos. Intenté ir hacia mi hermana y me dijeron 'Estás pisando a una niña' y no pude acceder", ha relatado la joven.

Además, ha asegurado que "había muchos cachos del tren en el medio" y que fueron los propios Bomberos los que la evacuaron del vagón a través de la ventana.

"Yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana, inconsciente y embarazada"

"Mientras, yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana, inconsciente y embarazada, y empecé a gritárselo a todo el mundo, 'está embarazada, está embarazada'. Entonces, volvieron los Bomberos y fueron a por ella, la sacaron y esta en la UCI. No sé nada más", ha recalcado la joven.

Por ahora, tanto ella como su familia desconocen el pronóstico de su hermana ni "qué pasará con ella", pero para Ana todo lo vivido es "como una película de terror".

-Vista del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) / Guardia Civil / EFE

"Había gente que estaba muy, muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y que no puedes hacer nada", ha señalado Ana.

Asimismo, ha aprovechado el alcance de los medios de comunicación para pedir colaboración ciudadana para encontrar a Boro, su perro, con el que habían viajado a Málaga para reencontrarse con sus seres queridos y que, más que un animal, es "familia también".