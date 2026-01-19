Familiares aguardan sobrecogidos en Huelva noticias del Alvia tras el grave accidente en Córdoba

La estación de Huelva vive momentos de tensión. Los familiares de los viajeros del tren Alvia descarrilado con destino a la capital onubense llegan solicitando información. El vagón 1 y 2 del Alvia con destino Huelva han salido despedidos en el descarrilamiento y en él viajaban unas 56 personas.

Las historias son muchas y dispares. Una niña de seis años ha sido encontrada por la Guardia Civil, pero los familiares tratan de dar con otras cuatro personas que viajaban con ella. Está bien un grupo de opositores del vagón cuatro y sus familiares quieren saber si pueden ir a por ellos. También los hay que se han dividido: mientras unos están en la estación de Huelva, otros han ido a Córdoba, a buscar a sus allegados por los pabellones habilitados

Oscar Puente ha apuntado que el "impacto ha sido terrible" y eso ha provocado el desplazamiento de los dos primeros vagones, que según ha podido saber El Correo de Andalucía, han caído por un terraplén de cuatro metros metros. Las causas se están investigando, pero la preocupación primera son las víctimas. Por el momento, los datos oficiales apuntan a 21 fallecidos, aunque se teme que la cifra sea mayor. El ministro de Transportes ha asegurado que en los dos primeros vagones del Alvia descarrilado, los que han caído por el terraplén de cuatro metros viajaban 56 personas.

Estación de Huelva. / D. D.

A los vecinos de Adamuz (Córdoba), lugar en el que se ha producido el suceso, les han pedido que acudan a ayudar incluso con radiales. Las primeras horas son importantes para poder rescatar a los heridos atrapados en los vagones de ambos trenes, concretamente hay del Alvia muy deformados. Testigos presenciales del accidente aseguran que algunos están "hechos un amasijo de hierros y asientos".

Apoyo y acompañamiento

Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de la Cruz Roja de Huelva, ha comentado que en la estación están trabajando dos equipos. Los días serán largos y estarán centrados en el "acompañamiento": "Hay uno psicosocial y otro sanitario. Hemos tenido que intervenir por varios cuadros de ansiedad", ha explicado.

Las autoridades están tratando de mantener la calma. Se le está comunicando a los familiares que si no les cogen el teléfono no significa nada. En los momentos de nerviosismo, "muchos han salido sin móvil del vagón y otros lo han podido perder o romper por el impacto. No hay que ponerse en lo peor."

Familiares de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz, en la estación de Huelva / A. Pérez

Rodríguez ha señalado que a esta hora de la noche hay mucha confusión aún. "Habrá turnos de voluntarios y van a ir acompañando".

Punto de información en Huelva

En Huelva, se ha habilitado un punto de información en la estación. Allí los familiares están tratando de conocer la última hora de los pasajeros y se encuentran en una sala junto con Policía, sanitarios y psicólogos. Además, están llegando psicólogos para atender a los presentes. Hay dos salas, en una están los familiares con la Policía Nacional y los psicólogos.

Allí está presente la alcaldesa de la localidad, Pilar Miranda, que ha mostrado su preocupación con la información que estaba recibiendo. "Estoy en contacto permanente con el dispositivo de Emergencias. Ahora es momento de estar al lado de los afectados, ofrecer toda la ayuda y trasladarles todo nuestro apoyo", escribió en la red social X.

Familiares de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz, en la estación de Huelva / A. Pérez

El propio consistorio ha querido mandar un mensaje de condolencias a los familiares de los fallecidos. "Nuestro más sentido pésame, así como todo nuestro cariño y afecto a los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida en ella accidente entre los dos trenes que cubrían el trayecto Huelva-Madrid y el otro de Málaga-Madrid".

Igualmente, desde el consistorio onubense se ha informado de que Adif ha habilitado un teléfono para atender a familiares de las víctimas.