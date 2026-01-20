Acto franquista en un colegio de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora

La coordinadora antifascista de Zaragoza ha denunciado este lunes la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del colegio privado concertado San Vicente de Paúl pidiendo al mismo tiempo la dimisión inmediata de la directora del centro, así como del equipo directivo. Han lamentado que un centro educativo sostenido con fondos públicos haya permitido un evento de estas características, auspiciado por la fundación Francisco Franco, sobre todo cuando ya se había suspendido previamente en un hotel de la ciudad.

La coordinadora zaragozana ha destacado "la extrema gravedad" de que el centro educativo del centro de Zaragoza haya permitido la entrada de ponentes del acto "que han llamado zorra o guarra a mujeres en televisión", y que han promovido discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+. Intervinieron el presidente de la asociación, el general Juan Chicharro Ortega, el agitador Eduardo García Serrano y un sacerdote identificado como Juan Antonio. Entre los asistentes se encontraba el diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac.

Las entidades consideran “absolutamente inadmisible que un acto de exaltación del franquismo, ligado a una ideología responsable de represión, asesinatos y persecuciones, se haya desarrollado en un espacio destinado a la educación de menores”.

El pasado 29 de noviembre, y tras la cancelación del acto por parte del hotel inicialmente previsto debido a la campaña de denuncia de esta coordinadora, la fundación Francisco Franco celebró finalmente su evento con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador en el anteriormente citado centro educativo. En su página web la entidad, que se encuentra en proceso de disolución por incumplir la ley de Memoria Democrática, asegura que se mantuvo la dirección con toda discreción "para evitar más presiones o un más que posible boicot a un acto privado y respetuoso con el actual ordenamiento jurídico".

Asistentes al acto franquista celebrado en Zaragoza. / FNFF

La coordinadora indica que tas negar inicialmente los hechos la dirección del centro reconoció que el acto sí se celebró en sus instalaciones, justificándolo como “un favor personal” y alegando desconocimiento sobre su contenido. El equipo directo se encuentra reunido en este momento para analizar la repercusión de la conferencia autorizada. Para la entidad esta explicación “no es creíble” y “es una excusa para no asumir responsabilidades” ante el acto. “La cesión de un espacio educativo para un acto franquista, bajo cualquier pretexto, supone una vulneración de los valores democráticos y del deber de diligencia exigible a un centro concertado que recibe dinero público”, denuncian.

Desde la consejería de Educación del Gobierno de Aragón señalan que al ser un centro concertado corresponde a la dirección del centro el "uso responsable de los espacios" y explican que el departamento defiende que toda ideología "tiene que quedar fuera de las aulas".

Por todo ello, la coordinadora antifascista de Zaragoza anuncia la incorporación del colegio San Vicente de Paúl a su campaña pública de denuncia contra los espacios de extrema derecha y exige la dimisión del equipo directivo del centro. “El franquismo no es una opinión, es una ideología criminal, y su exaltación no puede tener cabida ni en centros educativos ni en ningún espacio”, sentencian. La fundación franquista aseguran que la celebración fue "un encuentro a dos pasos de la basílica del Pilar, que atrajo a simpatizantes de Zaragoza de Aragón y de muchos otros lugares de España".