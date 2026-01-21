Adif da por operativas todas las líneas de Rodalies en Cataluña excepto dos tramos de la R4 Sur y la R11

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, da ya "operativas todas las líneas de Rodalies a excepción de la R4 Sud entre Sant Sadurní- Martorell y la R-11, en su vía 2 en el tramo entre el municipio de Caldes y Girona (ambas estaciones excluidas)". Esta vuelta a la operatividad se ha producido a las 17.00 horas, según informa el presidente de la empresa, Luis Pedro Marco de la Peña, en una carta dirigida a la consellera de Territori, Sílvia Paneque a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En la carta, Adif señala que tras la decisión tomada la noche del martes de suspender la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies "por las afecciones causadas por el temporal", y "una vez reconocido el estado de la infraestructura", a las 17.00 horas los técnicos de mantenimiento de la compañía han dado por operativas todas las líneas de Rodalies con las únicas excepciones de la R4 Sud entre Sant Sadurní y Martorell, punto en el que se ha producido el accidente mortal de Gelida, y la R-11, en su vía 2 en el tramo entre Caldes y Girona.

Esta misma tarde, Renfe, tras una reunión con los principales sindicatos ferroviarios, ha asegurado que está preparada para retomar el servicio de Rodalies este jueves pero ha advertido de que debido a la "posición" de los maquinistas "no puede garantizar" que el servicio funcione con normalidad.

Esta reunión se ha producido después de que Semaf anunciara una convocatoria de huelga a nivel de todo el Estado por los accidentes de las últimas horas. Los maquinistas consideran "insuficientes" las pruebas que Adif ha realizado durante toda la pasada noche para comprovar el estado de la red ferroviaria catalana y reclaman que las acciones de "mejora" de la infraestructura empiecen de forma "inmediata".

El Govern tiene previsto comparecer a las 19.00 horas en Palau para informar de la situación de Rodalies que ha causado un caos de movilidad este miércoles en Catalunya. Comparecerán el presidente en funciones, Albert Dalmau, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon.