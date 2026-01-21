Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nevadas ValenciaEMTSuspensión FallasTradición falleraDevoluciones FordSan Vicente MártirExjefe gabinete MazónNueva estación TorrentAzul 'senyera'Festivo San Juan
instagramlinkedin
Última hora sobre la crisis ferroviaria en Adamuz y Cataluña
Aumenta a 43 el número de fallecidos en el siniestro

Tragedia ferroviaria

Se elevan a 43 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

Una imagen del Alvia siniestrado.

Una imagen del Alvia siniestrado. / EFE

EFE

Sevilla

Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se han elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia, han informado a EFE fuentes del operativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents