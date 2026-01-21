Retiran 1.400 metros cuadrados de fibrocemento del Mercado Central de Elx: la curiosa reacción de un hostelero

"¿Te queda algo de amianto caliente?". Eso es lo que le preguntaba en clave de humor este martes un cliente a Ángel Gea, el propietario de la cafetería Damasol, uno de los establecimientos de la plaza de las Flores que desde el pasado abril tiene vistas a las obras del Mercado Central de Elx.

Aprovechando que este lunes el Ayuntamiento comunicó el inicio de la retirada del fibrocemento de las cubiertas y bajantes del degradado zoco comercial, el saleroso hostelero lo tuvo claro y empezó a dar el servicio este 20 de enero disfrazado con un EPI completo como si de un mismísimo operario de la empresa especializada de desamiantado se tratara.

Y no porque tuviese temor al impacto de esta sustancia contaminante en vecinos y comerciantes, que la Administración local asegura que es mínimo, sino precisamente para generar el efecto contrario, que era quitarle hierro a las actuaciones que se están realizando justo frente a su terraza.

Uralita

Lo curioso de la estampa era ver a un experto subido a una carretilla con el traje blanco, la mascarilla y las gafas de protección mientras cargaba algunas planchas de uralita y a escasos cuatro metros contemplar a este hostelero que ha decidido adelantarse a los Carnavales y servir cafés y pinchos de tortilla totalmente equipado.

"Yo no conocía lo del amianto hasta hace una semana, y me gusta prevenir para prestar un buen servicio, lo único que me falta es llevar la nueva baliza de los coches que ha impuesto el Gobierno también en el casco", apuntaba irónicamente en su característico tono desternillante, ya que para el hostelero hay otras cosas peores que tener cerca el amianto y que consumimos todos los días, "como el móvil al que andamos pegamos o el microondas que lo usamos hasta para ir a dormir".

1.400 metros cuadrados

El bipartito de PP y Vox explicó este lunes los detalles de esta fase de retirada de hasta 1.400 metros cuadrados de fibrocemento de las cubiertas así como de las bajantes. En la primera jornada sobre todo se realizaron los trabajos previos, con poco movimiento de maquinaria, mientras que ya se empieza a ver cómo se retiran elementos. Desde Pimesa también quisieron mandar un mensaje de calma a los vecinos asegurando que estos trabajos, que podrían durar unas tres semanas, no van a ser invasivos ni tendrán ningún impacto en la salud.

Ventanas cerradas

Eso sí, apuntaron desde la empresa pública que la recomendación es que no se abran ventanas ni tampoco se tienda ropa en los balcones, aunque desde el sector hostelero exponen que no han recibido ninguna pauta, ni por tanto limitación para seguir trabajando con normalidad. En la calle hay quienes entienden que no hay ningún problema ni que la exposición a estas sustancias pueda ser grave, mientras por otro lado hay clientes reticentes ahora a sentarse a tomar un refrigerio porque desconocen el impacto que tiene este material.