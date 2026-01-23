Gastronomía
Estos son los mejores restaurantes valencianos según The Fork
La plataforma ha realizado un ranking nacional de los cien restaurantes favoritos de los españoles, de los cuales 16 se encuentran en la Comunitat Valenciana
La plataforma de reservas de restaurantes The Fork ha lanzado su ranking de los cien restaurantes favoritos de los usuarios en el 2025. El listado se confecciona gracias a las opiniones y experiencias que comparten los usuarios a lo largo del año.
En esta edición -ya van ocho-, el ranking cuenta con establecimientos de un total de 20 provincias. Por autonomías, es Cataluña la que más restaurantes tiene en este ranking con 34, seguida por la Comunidad de Madrid con 20 y, en tercer lugar, la Comunitat Valenciana, con 16.
Los 16 favoritos valencianos
Entre los mejor valorados en la Comunitat Valenciana, destaca Baalbec Restaurant Loungue, en Alicante, que abre el ranking general y se erige como el favorito del país. La provincia de Alicante es, a su vez, la que más restaurantes elegidos tiene, con 11 de los 16. En Valencia se encuentran otros cuatro, y uno más en Castellón.
Estos son, por orden, los restaurantes valencianos que aparecen en el ranking:
- Baalbec Restaurant Lounge – Alicante
- Casa Mia Italia – Alicante
- La Finca de Susi Díaz – Elx, Alicante
- El Xato – La Nucia, Alicante
- Baobab Soul Kitchen & Bar – Alicante
- La Marmita Alicantina – Alicante
- RiFF – Valencia
- Bar Pere – Callosa de Ensarriá, Alicante
- Le Vin Rouge Maître-Cavista – Oropesa del Mar, Castellón
- Moraira Casa Lili – Teulada, Alicante
- El Olivo Tapas Gourmet & Wine Bar – Alicante
- Mengem – Valencia
- Jávea Casa Lili – El Tosalet, Alicante
- El Caldero – Alicante
- Meat Market – Valencia
- La Salita de Begoña Rodrigo – Valencia
El listado completo
- Baalbec Restaurant Lounge – Alicante, Comunitat Valenciana.
- Casa Bangla – Barcelona, Cataluña.
- Zaytun – Barcelona, Cataluña.
- Omeraki – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Marcelle Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Speakeasy – Barcelona, Cataluña.
- El Callejón de Álvarez Gato – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Âme Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Prodigi – Barcelona, Cataluña.
- Casa Mia Italia – Alicante, Comunitat Valenciana.
- Santoku La Barra – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Japo Santa Catalina – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- La Finca de Susi Díaz – Elx, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Artean Barra Abierta – Donostia, Guipuzcoa, País Vasco.
- Terra d'Escudella – Barcelona, Cataluña.
- El Xato – La Nucia, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Baobab Soul Kitchen & Bar – Alicante, Comunitat Valenciana.
- El Alimentario – Torre del Mar, Málaga, Andalucía.
- La Taberna de Paula – Madrid, Comunidad de Madrid.
- La Guagua Blanca – Maspalomas, Las Palmas, Canarias.
- Harajuku Gastro Sushi – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- La Marmita Alicantina – Alicante, Comunitat Valenciana.
- RiFF – Valencia, Comunitat Valenciana.
- La Llorería – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Plats – Cornellà de Llobregat, Barcelona, Cataluña.
- Brasa Gaucha Grill – Barcelona, Cataluña.
- Zahara – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Cocina Hermanos Torres – Barcelona, Cataluña.
- Rangoli – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Daikiya – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Sushi Flower – Málaga, Andalucía.
- Lina – Madrid, Comunidad de Madrid.
- El Bohio – Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha.
- Piano B – Barcelona, Cataluña.
- El Quinto Sabor – Villaviciosa de Odón, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Bar Pere – Callosa de Ensarriá, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Red Fenix Hotpot – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Le Vin Rouge Maître-Cavista – Oropesa del Mar, Castellón, Comunitat Valenciana.
- Moraira Casa Lili – Teulada, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Palm Court – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Hungry Gastro Food Bar – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Bar Verat – Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Cataluña.
- Poemas By Hermanos Padrón – Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias.
- Cráter - Identidad Canaria – Adeje, Tenerife, Canarias.
- El Olivo Tapas Gourmet & Wine Bar – Alicante, Comunitat Valenciana.
- Kaizen – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Mengem – Valencia, Comunitat Valenciana.
- Viana – Barcelona, Cataluña.
- La Estrella 1924 – Barcelona, Cataluña.
- The Alchemix – Barcelona, Cataluña.
- Almo de Juan Guillamón – Murcia.
- Pementa Rosa – Carballo, A Coruña, Galicia.
- Kangnam – Barcelona, Cataluña.
- Ménade – Caleta de Vélez, Málaga, Andalucía.
- Ginnan – Barcelona, Cataluña.
- Celler 1923 – Peralada, Girona, Cataluña.
- Chicos del Mar – Peguera, Mallorca, Baleares.
- Oceanika Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Jávea Casa Lili – El Tosalet, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Alborz – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Fishology – Barcelona, Cataluña.
- Fiorito – Barcelona, Cataluña.
- El Caldero – Alicante, Comunitat Valenciana.
- Llucasaldent Gran – Alaior, Menorca, Baleares.
- Palodú – Málaga, Andalucía.
- Lasarte by Martín Berasategui – Barcelona, Cataluña.
- Mafrens – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Es Pati de Montuiri – Montuiri, Mallorca, Baleares.
- Javier Martín – Cáceres, Extremadura.
- La Era de los Nogales – Sardas, Huesca, Aragón.
- Nikkó – Vigo, Pontevedra, Galicia.
- Meat Market – Valencia, Comunitat Valenciana.
- Candeal – Marbella, Málaga, Andalucía.
- Bolboreta – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Material – Malpica, A Coruña, Galicia.
- El Racó d'en Cesc – Barcelona, Cataluña.
- El Secreto de Chimiche – Granadilla, Tenerife, Canarias.
- Erre & Urrechu Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Arrozante Fuengirola – Fuengirola, Málaga, Andalucía.
- AH-UN – Barcelona, Cataluña.
- Suculent – Barcelona, Cataluña.
- La Vinoteca – Santander, Cantabria, Cantabria.
- Mosaico – Madrid, Comunidad de Madrid.
- A Viaxe – Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia.
- Aula – Barcelona, Cataluña.
- Cau de l'Ateneu – Manresa, Barcelona, Cataluña.
- Ikoya Izakaya – Barcelona, Cataluña.
- Bembi – Barcelona, Cataluña.
- Megami Ramen Sabadell – Sabadell, Barcelona, Cataluña.
- La Esquina del Real – Madrid, Comunidad de Madrid.
- La Sala de Farners – Santa Coloma De Farners, Gerona, Cataluña.
- Hofmann – Barcelona, Cataluña.
- Cal Tapa Gastrobar – Mollet Del Vallès, Barcelona, Cataluña.
- La Salita de Begoña Rodrigo – Valencia, Comunitat Valenciana.
- Mi Niña Lola – Málaga, Andalucía.
- El Doncel – Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha.
- Milongas Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Le Chinois – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Saran Indian cuisine – Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- . Can Boleta – Calella, Barcelona, Cataluña.
