Estos son los mejores restaurantes valencianos según The Fork

La plataforma de reservas de restaurantes The Fork ha lanzado su ranking de los cien restaurantes favoritos de los usuarios en el 2025. El listado se confecciona gracias a las opiniones y experiencias que comparten los usuarios a lo largo del año.

En esta edición -ya van ocho-, el ranking cuenta con establecimientos de un total de 20 provincias. Por autonomías, es Cataluña la que más restaurantes tiene en este ranking con 34, seguida por la Comunidad de Madrid con 20 y, en tercer lugar, la Comunitat Valenciana, con 16.

Los 16 favoritos valencianos

Entre los mejor valorados en la Comunitat Valenciana, destaca Baalbec Restaurant Loungue, en Alicante, que abre el ranking general y se erige como el favorito del país. La provincia de Alicante es, a su vez, la que más restaurantes elegidos tiene, con 11 de los 16. En Valencia se encuentran otros cuatro, y uno más en Castellón.

Estos son, por orden, los restaurantes valencianos que aparecen en el ranking:

Baalbec Restaurant Lounge – Alicante Casa Mia Italia – Alicante La Finca de Susi Dí­az – Elx, Alicante El Xato – La Nucia, Alicante Baobab Soul Kitchen & Bar – Alicante La Marmita Alicantina – Alicante RiFF – Valencia Bar Pere – Callosa de Ensarriá, Alicante Le Vin Rouge Maître-Cavista – Oropesa del Mar, Castellón Moraira Casa Lili – Teulada, Alicante El Olivo Tapas Gourmet & Wine Bar – Alicante Mengem – Valencia Jávea Casa Lili – El Tosalet, Alicante El Caldero – Alicante Meat Market – Valencia La Salita de Begoña Rodrigo – Valencia

El listado completo