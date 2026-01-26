Nuevo percance
Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid
Adif ha informado que está trabajando "para solucionar a la mayor brevedad posible" un fallo entre las estaciones de Atocha y Embajadores
Javier Niño González
Madrid
Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 está sufriendo demoras debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.
Desde Adif están trabajando "para solucionarla a la mayor brevedad posible".
Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.
Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.
- Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
- Un ataque de locura', la única explicación que da el presunto asesino confeso del niño de 13 años en Sueca
- El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
- Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València
- Un abogado de Ontinyent ayudó a la trama que defraudó 50 millones con el IVA de los hidrocarburos
- Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
- València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles
- Un hombre deja a otro en muerte cerebral de un puñetazo durante una riña en Gandia