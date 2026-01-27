Cierra la conocida tienda de ropa Strap en València con grandes descuentos hasta el jueves

La conocida tienda de moda urbana Strap, situada en la avenida Blasco Ibáñez de València, cierra sus puertas tras dieciocho años de actividad.

"Después de dieciocho años por los mares del emprendimiento, ha llegado el momento de cerrar una etapa", comienza Marc Sanz, fundador de Strap, en un discurso publicado en las redes sociales de la marca.

Sanz agradece a sus amigos y compañeros de aventura los momentos vividos a lo largo de estos dieciocho años. También ha dedicado unas emotivas palabras a sus clientes: "A algunos de vosotros os hemos visto crecer. Veníais con vuestras madres cuando teníais once años, y a algunos os hemos visto cómo formábais una familia. Otros dejásteis de ser clientes para pasar a ser amigos hace ya muchos años". El fundador también ha querido acordarse de los artistas, diseñadores, fotógrafos, modelos y "activistas de Strap" por el apoyo durante todo el tiempo.

"Strap cierra, pero su legado permanecerá vivo durante mucho tiempo por haber sido capaz de generar una comunidad sana y real entorno al streetwear en nuestra querida ciudad. Siempre estaremos orgullosos de haber podido abanderar nuestra querida senyera por todo el territorio nacional" sostiene Sanz en el vídeo. "Nos vamos con la cabeza bien alta porque nos hemos mantenido fieles a nuestros principios y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido", termina.

Referente del streetstyle

Strap es conocida en València por ser una de las tiendas referentes del estilo urbano o 'streetwear', con una amplísima gama de zapatillas y apostando por algunos diseños exclusivos y muy deseados por el público. Se consolidó como punto de encuentro de los fieles al estilo urbano en la ciudad, acogiendo eventos como su conocida Cabina Oberta de manera puntual, en la que la tienda fusionaba moda con música y arte urbano.

Noticias relacionadas

A falta de conocer cuándo será el cierre oficial del establecimiento, la marca ha lanzado descuentos de entre el 50% y el 75% por liquidación en su tienda física hasta este jueves 29 de enero.