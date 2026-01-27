Un fallo en el drenaje y un mantenimiento deficiente, factores tras la caída del muro de Barcelona

¿Qué hizo desmoronarse el muro de Gelida (Barcelona) que mató a un maquinista y desató la crisis aguda en que la red de Rodalies se ha visto inmersa esta última semana? A falta de que un informe definitivo determine las causas, dos ingenieros consultados por EL PERIÓDICO coinciden en que un hipotético fallo del sistema de desagüe de la pared por la erosión del agua acumulada y un potencial mantenimiento deficiente, unido a un plan de revisiones quizá mejorable, se intuyen como causas posibles para explicar el derrumbe que aplastó la cabina de un tren de Rodalies el martes 20 de enero.

“Lo que está mojado tiene menos resistencia que lo que está seco”, ilustra Marcos Arroyo, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). Precisa que en los muros de contención, como el que se vino abajo en Gelida, se abren unos agujeros que conectan con una canalización para expulsar el líquido.

"Si el drenaje deja de funcionar, se puede estar en una situación en la que hay mucha más carga sobre el muro que la que inicialmente se proyectó" Marcos Arroyo — Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos de la UPC

"Esa misma tormenta en Gelida hace dos, tres, cinco o 10 años la aguantaba. ¿Por qué? Porque el drenaje estaba mejor" Marcos Arroyo

“Una hipótesis de lo que puede haber pasado es que estos sistemas de drenaje pueden dejar de funcionar bien con el paso del tiempo”, observa el docente. “El agua, al circular hacia la pared, va arrastrando material y esos depósitos, poco a poco, van tupiendo los drenes, los van haciendo menos eficientes y pueden llegar a bloquearlos”, alerta.

"Todos los desprendimientos y caídas de muros son en días de lluvia. El agua es el gran enemigo de la estabilidad de las obras de tierra"

“La variable del agua es la que acostumbra a jugar un efecto desencadenante más grande”, sostiene un ingeniero en activo, que prefiere guardar anonimato. “Siempre todos los desprendimientos y caídas de muros son en días de lluvia -destaca-. El agua es el gran enemigo de la estabilidad de las obras de tierra. Cuando pones agua, empiezan los problemas, por eso intentamos que no haya nunca. Es como tener humedades en casa: se puede tener localizada y taparla, pero luego aparece más allá. Porque el agua es muy paciente y siempre trabaja, haciendo su camino. Y si cuando aparece se da otro factor de riesgo, puede causar problemas”.

Dependiente de Carreteras

El muro que se derrumbó en Gelida se edificó en paralelo a la AP-7, construida en la década de los 70 del siglo pasado, y discurre en paralelo a la vía en el tramo del siniestro. Tras surgir dudas sobre la titularidad, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado que la tapia pertenezca a Adif o Renfe, con lo que depende de la Red de Carreteras del Estado desde que la autopista se liberó en 2021.

Los expertos cuestionan que el aumento del tráfico de camiones causara el desplome del muro y apuntan al mantenimiento

Arroyo no cree que el aumento del paso de vehículos de gran tonelaje por la AP-7 tras levantarse los peajes desencadenara el desplome. "El neumático de un camión, de unos 30 centímetros, influye en un metro, más o menos, el efecto de la rodadura es muy superficial", analiza. El profesor plantea que "las preguntas deben ir más bien sobre el programa de mantenimiento". Recuerda que las tareas de conservación adquieren importancia "a medida que las estructuras envejecen". "Habría que ver el historial de mantenimiento porque eso, desde luego, no es un éxito", evalúa.

Unos bomberos examinando los daños que la caída de un muro provocó en el tren de Rodalies accidentado en Gelida. / Ferran Nadeu / EPC

Puente reveló que, desde mayo de 2023, se efectuaron dos chequeos básicos a la tapia y uno superior en febrero de 2025. "Se mejoraría mucho con más frecuencia de inspección", opina el segundo ingeniero consultado. "Si el mantenimiento y la inspección se hacen con más intensidad, los problemas deben poder acotarse y, haciéndolo con más frecuencia, permite ver en qué zonas se requiere investigar con aparatos para detectar patologías no tan apreciables".

Los ingenieros consultados piden inspecciones más frecuentes y que estas no solo sean visuales

Arroyo comparte que no hay suficiente con los exámenes visuales. "Son muy útiles y, si son sistemáticos, se tiene una nota de lo bien o lo mal que está cada muro -resalta-. Entonces, se pueden poner sensores y otros dispositivos para hacer monitoreo. Ese es el siguiente paso y el que hay que hacer en algunos sitios. Ir ahora a toda prisa, cuando pasa un accidente, para tratar de poner remedio… eso es distinto a un programa de mantenimiento, que requiere constancia".

Estructura no infalible

"Dentro de que fallan muy poco, los muros son de las estructuras que fallan más", asegura el profesor universitario. Lo achaca a que "es difícil en las inspecciones visuales detectar a veces cosas que están mal". Una de las comprobaciones a efectuar en los controles es que la tubería de las paredes de contención no esté obstruida. "Si se tupe del todo, se puede estar en una situación en la que se tiene mucha más carga sobre el muro que la que inicialmente se proyectó", señala Arroyo.

Barcelona 21/01/2026 Sociedad. Accidente de tren de rodalies a la altura de Gelida. El desprendimiento de un muro ha impactado contra el tren. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

"A lo mejor lo que pasa es que se fisura, no tiene por qué romperse de golpe y ahí empieza a aparecer otro aspecto ligado al envejecimiento de las estructuras", prosigue. "Cuando se empieza a agrietar, el agua puede llegar al acero dentro del hormigón armado y corroerlo -desmenuza-. El acero es la parte que más aguanta y la corrosión no es de un día para otro. Pero ya tenemos una situación en la que el envejecimiento hace que el elemento resistente cada vez resista menos. Por otro lado, los esfuerzos a soportar son mayores de los inicialmente pensados, porque el sistema de drenaje ha dejado de funcionar bien. La combinación de ambos factores puede producir una rotura brusca".

"Sabemos que la degradación de los terrenos es un tipo de comportamiento que no está implementado en el diseño de todas las obras"

El profesor de la UPC rebate que la lluvia intensa que descargó en Gelida el día de autos justifique el hundimiento de la tapia por sí solo. “Esa misma tormenta hace dos, tres, cinco o 10 años la aguantaba. ¿Por qué? Porque el drenaje estaba mejor”, responde.

"Seguramente habrá causas adicionales además de la acumulación de agua", postula el otro ingeniero. Se refiere a que los "ciclos de humectación y desecación del suelo", intensificados por la cadena de temporales de los últimos meses tras una sequía prolongada, "provocan, con el tiempo, una degradación de los terrenos". "Sabemos que afecta y es un tipo de comportamiento que no está implementado en el diseño de todas las obras", avisa. "Con los años, se debería ir incorporando, porque esos ciclos pueden pasar a ser más intensos", previene.