La sanidad vasca ha administrado por error vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha explicado, "no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso".

El caso ha sido denunciado este martes por EH Bildu, que ha registrado una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Salud, Alberto Martínez, en la que informaba de que se habían administrado vacunas caducadas a "decenas de niños".

Tras conocerse la denuncia, Osakidetza ha confirmado en un comunicado los hechos y ha explicado que se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente".

El Servicio Vasco de Salud ha detallado que estas dosis se han administrado a 253 personas, la mayoría bebés, en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas), de las 13 que hay en Euskadi, es decir, en casi todo el territorio.

"Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", ha afirmado Salud.

Osakidetza ha consultado el caso con distintas autoridades, como la Agencia Española el Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE), además de con el fabricante del lote caducado.

Recomiendan a los afectados ponerse una nueva dosis

Tras estudiar la situación, Salud recomienda que los afectados se administren una nueva dosis de la vacuna hexavalente para asegurar la máxima protección, para lo que los centros sanitarios han comenzado a contactar hoy con las familias para ofrecerles una nueva cita.

"Desde Salud Pública se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que, según los expertos, no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis. Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", ha añadido Osakidetza.

EH Bildu, que ha destapado el caso, ha exigido en su iniciativa parlamentaria explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez.

La formación abertzale ha señalado, en la exposición de motivos de su iniciativa parlamentaria, que en algunos casos se han llegado a administrar una segunda dosis también caducada, al tiempo que asegura que Osakidetza "no ha realizado un seguimiento de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas" y "no ha cumplido los procedimientos y protocolos establecidos".

La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa, ha sostenido que, al recibir vacunas caducadas, los menores afectados "se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves".

Ubera ha afirmado en el texto que "no se ha tratado de un error aislado", sino que ha existido un "grave problema de organización y funcionamiento dentro de Osakidetza".

Además, ha preguntado al consejero de Salud por el número de niños afectados y por si las familias han sido alertadas por Osakidetza de esta situación, entre otras cuestiones.