La ministra Mónica García tacha de "irresponsabilidad" la convocatoria de un congreso antivacunas en España en pleno resurgir del sarampión

La ministra de Sanidad, Mónica García, tacha de "irresponsabilidad" la organización de un congreso antivacunas en España justo en un momento en que la Organización Mundial de la Salud ha alertado del repunte de enfermedades como el sarampión en el país y ha alertado de que esta enfermedad, evitable gracias a las vacunas, vuelve a ser endémica en España. "Organizar un congreso antivacunas en este contexto es una irresponsabilidad", ha afirmado García en declaraciones a EL PERIÓDICO tras darse a conocer la convocatoria de este evento. "Las vacunas funcionan: en España tenemos coberturas cercanas al 98% y eso salva vidas cada día. La prioridad es consolidar ese 98%, reforzar la confianza en la ciencia y no permitir que la desinformación marque la agenda en salud pública", afirma la titular de la cartera de Sanidad en relación al resurgir del movimiento antivacunas en España.

Según ha adelantado EL PERIÓDICO este miércoles, varias entidades científicas y sanitarias han denunciado la organización de un congreso antivacunas en Ciudad Real. Los expertos definen la convocatoria de este evento como "vergonzosa", "lamentable" y hasta "peligrosa" y reclaman a las autoridades suspender el congreso e investigar a sus organizadores. El cartel del encuentro cuenta con nombres como Josep Pàmies y Andreas Kalcker, denunciados por promover la 'terapia de la lejía', así como varios médicos expedientados por promover premisas peligrosas para la salud. Grupos como Círculo Escéptico, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), la Confederación Autismo España y la Asociación Española de Profesionales del Autismo han denunciado públicamente la convocatoria de este evento y han reclamado a las autoridades que "eviten" su celebración.

"Es vergonzoso que se permitan este tipo de reuniones abiertamente anticientíficas. Difundir una mentira no puede ampararse bajo el derecho a la libertad de expresión", afirma Vicente Baos, portavoz de Círculo Escéptico, en declaraciones a este diario. "Las autoridades sanitarias deberían tomar cartas en el asunto porque estamos ante un evento que supone un peligro para la salud pública, con el agravante de que muchos de estos mensajes se dirigen específicamente al tratamiento de menores", añade Emilio Molina, portavoz de la Asociación Para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP)y de la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE).

Mensajes peligrosos

El congreso, convocado para el próximo 28 de febrero en un hotel de Ciudad Real, se anuncia como un "espacio de reunión" para hablar sobre los supuestos daños de las vacunas y su relación con enfermedades como el autismo (un hecho rebatido en multitud de ocasiones por la evidencia científica y que actualmente solo abanderan grupos abiertamente antivacunas como la administración Trump). Sus organizadores afirman que la jornada contará con "testimonios de médicos" como, por ejemplo, el de Isabel Bellostas, una pediatra inhabilitada por el Colegio de Médicos de Madrid por "propagar tesis que carecen de base científica y que podrían resultar perjudiciales para la salud de los pacientes".

El movimiento antivacunas español lleva años gestándose en las sombras pero ahora, tras la llegada al poder de Trump, está viviendo un nuevo resugir. "Es vergonzoso ver cómo la ola de negacionismo americano está llegando a España. Se trata de un discurso peligroso, intolerable y sin ningún tipo de fundamento", afirma Baos, quien también argumenta que detrás de estas tesis no hay un afán por "difundir una verdad alternativa" sino por "llenar los bolsillos de quienes promueven estas ideas". Los organizadores del congreso antivacunas de Ciudad Real han puesto a la venta dos modalidades de entrada para asistir al evento: 25 euros para conectarse 'online', 30 euros para asistir en persona y hasta 40 euros para participar en toda la jornada y terminar con un "cóctel degustación de platos manchegos".