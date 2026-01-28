Quique Sánchez Flores se convierte en abuelo: su hija Paty anuncia que está embarazada

Patricia Sánchez Flores, más conocida como Paty, ha anunciado que está embarazada de su primer hijo siete meses después de su romántica boda con Javier Millet en Xàbia. La hija de Quique Sánchez Flores ha elegido sus redes sociales para hacer público el gran momento personal que está viviendo: "Bebé número 1 se está cocinando". "No podemos estar más felices" ha confesado junto a un carrusel de imágenes entre las que destacan varias de las ecografías de su bebé.

Tras confesar que estaba deseando compartir la noticia y explicar que este ha sido el motivo por el que ha estado "desaparecida" en los últimos tres meses, la influencer ha expresado su "felicidad" por poder gritar a los cuatro vientos -una vez que ha superado el primer trimestre del embarazo- que "la aventura más importante de nuestra vida acaba de empezar". "No sabemos cómo será, solo esperamos mucha salud y energía, porque aquí le espera una tropa entera de tíos y tías con su futuro totalmente decidido", ha añadido haciendo referencia a la vena artística del clan Flores, ya que es nieta de Carmen Flores, sobrina nieta de la inolvidable Lola Flores, y familia de Rosario, Lolita, Alba Flores y Elena Furiase.

Primera entrevista

Minutos después de anunciar la gran noticia en su perfil de Instagram, Paty ha roto su silencio en 'Vanitatis' y ha confesado su inmensa alegría porque su bebé va a poder conocer a sus bisabuelas, ya que tanto ella como su marido todavía tienen la suerte de disfrutar de sus cuatro abuelas.

Como ha relatado, creyó que le costaría más quedarse embarazada después de descubrir en una revisión ginecológica que tenía ovario poliquístico, pero tan solo cinco meses después de darse el 'sí quiero' con su pareja desde hace años, Javier Millet, cumplieron su sueño de formar su propia familia: "Nos hizo muchísima ilusión, la verdad, no nos lo esperábamos. Creo que es algo muy general en todos los padres: lo primero que sientes son muchísimos miedos. Yo nunca he sido de llorar y, cada vez que salgo de mi ginecóloga, lloro de alivio, como de soltar el estrés. Agradezco que cada paso esté saliendo bien", ha expresado.

Ya tienen nombres

Y aunque por el momento desconoce el sexo del que será su primer hijo, Paty ya está barajando diferentes nombres. Si es niño, les gusta Nicolás, Manu y Bruno; y en el caso de que sea niña no descarta ponerle Patricia como ella, aunque también le encantan otros como Genoveva o Bárbara.

Noticias relacionadas

Además de su primer hijo, también será el primer nieto para el exfutbolista y actualmente entrenador Quique Sánchez Flores, que vive un gran momento personal al lado de la modelo Blanca Romero, con la que mantiene una discreta relación desde hace varios meses.