Acoso sexual en internet: siete de cada diez agresores de menores son del entorno de la víctima

Internet forma parte de la vida cotidiana de los niños, especialmente a partir de los 11 años. Es un espacio de socialización, de ocio y aprendizaje, pero también un "entorno de riesgo cuando no existen mecanismos adecuados de protección", según advierte Save the Children en un nuevo estudio sobre la violencia sexual digital que sufren los menores a través de la red, que indica que casi siete de cada diez agresores (el 67%) son del entorno de las víctimas.

El informe 'Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital' analiza 23 sentencias correspondientes a 28 casos de 'grooming' ocurridos entre 2023 y 2024 en España con el fin de sacar conclusiones sobre cómo es esta violencia, a quién afecta más y quiénes son los agresores. El 'grooming' es un delito que se produce cuando una persona adulta contacta con menor a través de Internet, redes sociales, videojuegos u otras plataformas digitales con el objetivo de involucrarle en actividades de carácter sexual.

Se trata de una forma de abuso sexual infantil a través de las tecnologías que, al igual que sucede con las agresiones físicas, se basa principalmente en el engaño, la manipulación y el establecimiento de una falsa relación de confianza con el menor. El fin puede ser la obtención de imágenes o vídeos de contenido sexual, la realización de actos sexuales de manera online o llevar a cabo encuentros en la vida real.

Aumento de denuncias

El estudio indica que la violencia sexual online contra los menores va en aumento. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron 954 denuncias, cifra que ha aumentado un 13% hasta las 1.078 denuncias en 2024, representando el 84,2% del total de la criminalidad sexual en Internet.

“El aumento de denuncias es una señal de que el problema empieza a visibilizarse, pero también confirma que la violencia sexual es una lacra que se extiende en distintos ámbitos del entorno digital. Internet continúa siendo un espacio inseguro para los niños y niñas”, subraya Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la plataforma de infancia.

El análisis de las 23 sentencias sobre 'grooming' indica que la mayoría de las víctimas son niñas, un 60,7%, pero también hay un 39,3% de niños, un porcentaje mucho más elevado que en las agresiones sexuales físicas, donde la mayoría de afectadas son mujeres. La edad media de las víctimas es 13 años. En cuanto al agresor, responde mayoritariamente a un hombre sin antecedentes penales (un 78,3%). Solo un 33,3% son personas desconocidas para las víctimas. Por el contrario, un 41,7% son de su entorno y un 25% de su propia familia, un porcentaje significativamente superior al 3,3% observado en el análisis de 2021-2022.

Los procesos judiciales

El estudio pone de manifiesto que los procesos judiciales en este tipo de delitos son excesivamente largos. En el periodo analizado, más del 60% de los casos han durado tres años o más y un 14% ha superado los cinco años. Además, el 65% de las víctimas declara más de dos veces antes del juicio, lo que según denuncia Save the Children "incrementa el riesgo de revictimización".

Noticias relacionadas

“Obligar a un niño o niña a repetir su caso una y otra vez supone revivir el daño. La ley de Enjuiciamiento Criminal ya establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de 14 años, una protección que debería ampliarla a los mayores de esa edad. El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien”, afirma Perazzo.