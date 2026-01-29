Ecovidrio convierte el Benidorm Fest en el festival más sostenible

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, y el Ayuntamiento de Benidorm han presentado esta mañana una innovadora campaña de concienciación ambiental en el marco del festival musical Benidorm Fest.

Durante el acto, que ha contado con la presencia del alcalde de Benidorm, Antonio Pérez; el concejal de Eventos, Jesús Carrobles; la concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez; y el gerente de la Zona Este de Ecovidrio, Manuel Sala, se han dado a conocer todos los detalles de esta iniciativa ciudadana, destacando el compromiso de Benidorm con la sostenibilidad y la economía circular.

Vidrio por votos: los ciudadanos eligen a su favorito

Durante las semanas previas al festival, Ecovidrio incentivará el reciclaje de residuos de envases de vidrio con la acción “Vota con Vidrio”, una dinámica participativa que transforma el reciclaje en una experiencia lúdica. Para ello, Ecovidrio instalará a partir del fin de semana en la Avenida de Bilbao de Benidorm 18 contenedores de vidrio y tematizados, cada uno de ellos con la imagen de los artistas y grupos participantes en esta edición del Benidorm Fest. Los contenedores están geolocalizados en la página web reciclavidrioconbenidormfest.es.

Localización contenedores

Los ciudadanos podrán depositar sus residuos de envases de vidrio en el contenedor correspondiente a su artista favorito hasta el 12 de febrero, convirtiendo cada envase de vidrio en un “voto”. El contenedor que recoja la mayor cantidad de vidrio reciclado determinará el ganador de esta iniciativa, que será galardonado el próximo 13 de febrero, con un trofeo elaborado con vidrio 100% reciclado, creado especialmente para la ocasión por la artista del vidrio Sara Sorribes. Con esta iniciativa, Ecovidrio quiere dar voz a los eurofans para que puedan premiar a su artista favorito con un reconocimiento que refleja el sentir popular.

El trofeo, elaborado con vidrio 100 % reciclado, está creado especialmente para la ocasión por la artista del vidrio Sara Sorribes. / Ecovidrio

Manuel Sala, gerente de la Zona de Este de Ecovidrio ha destacado: “Ecovidrio vuelve a valerse de la creatividad para incentivar el reciclaje de vidrio entre los ciudadanos. En esta ocasión, ‘Vota con Vidrio’ nos permite no solo reforzar la infraestructura de contenedores en la ciudad durante el festival, sino también explicar que, con un gesto muy sencillo como es depositar los envases de vidrio en el contenedor verde, se consiguen grandes cosas, como premiar a tu artista favorito o conseguir que el vidrio tenga infinitas vidas”.

Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, ha destacado: “El verdadero hit del Benidorm Fest es el compromiso y estoy seguro de que los contenedores, independientemente del artista, se van a llenar. Estamos orgullosos de hacer esta actividad, ya que además de encajar en nuestra estrategia de ciudad turística, contribuye a impulsar el Benidorm Fest como un festival sostenible”. Además ha señalado: “Agradecemos a Ecovidrio esta iniciativa y animamos a todos los ciudadanos a participar, a reciclar y a hacer la ciudad más sostenible”.

Benidorm Fest, un altavoz para la sostenibilidad

Con esta acción, Ecovidrio refuerza su compromiso con la educación ambiental y el fomento del reciclaje, alineándose con los valores de un festival que conecta especialmente con un público más joven. El Benidorm Fest se convierte así en un altavoz único para promover hábitos sostenibles, demostrando que la música y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano.

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno.

Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.

A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.