Detenido Francisco de Borbón en la causa del exjefe de la UDEF que tenía 20 millones emparedados en su casa

La Policía Nacional ha detenido a Francisco de Borbón en la causa en la que la Audiencia Nacional investiga desde 2024 al inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al que hallaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa.

Según ha adelantado 'El País' y confirman a Europa Press fuentes policiales, Francisco de Borbón es uno de los cuatro detenidos en el marco de esta investigación que instruye el Juzgado Central Número 1 de la Audiencia Nacional.

El arresto se ha producido por su presunta relación con un delito de blanqueo y la previsión es que pase a disposición judicial este miércoles, según han confirmado las citadas fuentes.

Francisco de Borbón von Hardenberg es hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo del Rey emérito Juan Carlos I.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

Presuntamente, el exjefe de antiblanqueo introducía datos en los sistemas informáticos policiales sobre contenedores y empresas. A cambio de dinero recibido por los 'narcos', con este mecanismo el responsable policial detectaba si eran objeto de otras pesquisas policiales y podía alertar a los cabecillas del grupo criminal.

"Su elevada posición en el organigrama de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) le permitía el acceso a toda la información relevante sobre investigaciones de blanqueo y de tráfico de drogas que pudieran iniciarse", apuntó el juez en un auto.

De hecho, puso de ejemplo que el exjefe de la UDEF "no pudo evitar la incautación de un contenedor de 1.650 kilos de cocaína" en mayo de 2021, pero sí pudo "minimizar los riesgos para la organización".

Noticias relacionadas

Subrayó además que el investigado "desde hace al menos cinco años viene recibiendo continuos pagos" a través de una estructura societaria creada por Ignacio Torán, presunto líder de la organización, "procediendo al blanqueo e introducción en el sistema económico legal".