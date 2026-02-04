Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ford AlmussafesTiempo ValenciaFalsificación ITVNómina LlorcaRambla PoyoOposicionesAlmasseraSagunt LUXBaliza V16Renta 2025
instagramlinkedin

El tiempo

Deslizamientos de tierra y daños en infraestructuras, el aviso de Aemet ante la llegada de Leonardo a España

Más de 3.500 desalojados en Andalucía, 52 vías cortadas y un herido por borrasca Leonardo

Más de 3.000 desalojados en Andalucía por la borrasca Leonardo.

Más de 3.000 desalojados en Andalucía por la borrasca Leonardo. / EFE

Redacción Levante-EMV

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)emitió este miércoles un tercer aviso especial por el temporal atlántico que provocará la borrasca Leonardo desde este miércoles y acotó su impacto hasta este sábado en toda la península salvo el cuadrante noreste.

La Aemet indica que, en los próximos días, se espera que se mantenga una circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo y que afecten diversos sistemas frontales, con lo que habrá precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, zona centro y Galicia con acumulaciones que serán muy significativas en zonas montañosas a barlovento del flujo de oeste y suroeste.

"Dado el alto nivel de saturación del suelo y deshielos, podrán dar lugar a un significativo impacto hidrológico en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de Andalucía, en Extremadura y Castilla y León", indica.

Por otro lado, Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado. "Con todo esto, son probables los deslizamientos de tierra y los daños en bienes e infraestructuras, así los daños que pueda ocasionar el viento por la caída de ramas o árboles", añade la Aemet.

Municipios en los que ha llovido más esta madrugada por la borrasca Leonardo según Aemet

Municipios en los que ha llovido más esta madrugada por la borrasca Leonardo según Aemet / Aemet

El tiempo para el jueves

Las precipitaciones generalizadas y persistentes se mantendrán durante la primera mitad del jueves, con la península bajo el efecto de un flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo.

Las lluvias más significativas se darán en los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste y suroeste del Sistema Central, Meseta sur y noroeste peninsular.

Continuará lloviendo de forma persistente en puntos de las Béticas, que ya habrían recibido mucha precipitación durante el miércoles, con posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan localmente más de 300 litros por metro cuadrado.

Además, el paso de un frente frío y la posterior entrada de una masa fría postfrontal darán lugar a chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta con granizo en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia.

No obstante, lo más significativo del jueves será el viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas, quedando al margen el tercio nordeste peninsular. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 a 100 km/h.

También arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se mantendrá en Alborán y se extenderá a Baleares.

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

Sara Fernández

El tiempo para el viernes

El viernes se espera que Leonardo comience a rellenarse progresivamente. Su influencia continuará sobre la península, aunque en menor medida que durante los días anteriores, con precipitaciones en el seno de la masa fría posfrontal que afectarán principalmente a la vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo.

Con la entrada de la masa fría también se espera que descienda la cota de nieve, que se situaría por debajo de los 1.000 metros en el cuadrante noroeste peninsular y entre 1.200 y 1.400 metros en el resto.

El tiempo para el sábado

El sábado se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica, que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos.

Podrían darse de nuevo precipitaciones persistentes a barlovento de las Béticas, así como en el Sistema Central, el entorno del Estrecho y la fachada mediterránea andaluza.

En cuanto al viento, es posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular.

Respecto al temporal marítimo, continuara siendo significativo en Galicia y Cantábrico, aunque con tendencia a mejorar a lo largo del día, mientras que podría mantenterse en el Mediterráneo.

El tiempo para el domingo

Tras el paso de la borrasca atlántica, se prevé que las altas presiones se establezcan este domingo por el suroeste peninsular. Aunque existe la posibilidad de chubascos, no se espera que tengan la adversidad que en días anteriores.

Noticias relacionadas y más

El viento continuaría de componente oeste, con la posibilidad de que se den rachas muy fuertes en el tercio este peninsular.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
  2. Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
  3. Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
  4. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  5. El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
  6. Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
  7. Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
  8. Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox

La Generalitat vuelve a reclamar al Gobierno central el soterramiento del paso a nivel de Alfafar para hacerlo compatible con el proyecto de parques inundables

La Generalitat vuelve a reclamar al Gobierno central el soterramiento del paso a nivel de Alfafar para hacerlo compatible con el proyecto de parques inundables

Un refugio en altura y mejoras: así será la reconstruida Policía Local de Benetússer

Un refugio en altura y mejoras: así será la reconstruida Policía Local de Benetússer

Los ‘Encuentros en el Carmen’ arrancan con la música de 'No me pises que llevo chanclas' y de Emilio Solo

Los ‘Encuentros en el Carmen’ arrancan con la música de 'No me pises que llevo chanclas' y de Emilio Solo

Las víctimas afean al Consell que no ha abonado ninguna indemnización a las familias de fallecidos 15 meses después de la dana

Las víctimas afean al Consell que no ha abonado ninguna indemnización a las familias de fallecidos 15 meses después de la dana

Abans companyes d'equip en competició amateur i ara rivals en els campionats professionals

Abans companyes d'equip en competició amateur i ara rivals en els campionats professionals

Miel Montgó, premio Creaturisme por su propuesta de apiturismo sostenible

Miel Montgó, premio Creaturisme por su propuesta de apiturismo sostenible

Podio para la Escolar del Triatló Ontinyent en el duatlón escolar de l’Olleria

Podio para la Escolar del Triatló Ontinyent en el duatlón escolar de l’Olleria
Tracking Pixel Contents