Deslizamientos de tierra y daños en infraestructuras, el aviso de Aemet ante la llegada de Leonardo a España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)emitió este miércoles un tercer aviso especial por el temporal atlántico que provocará la borrasca Leonardo desde este miércoles y acotó su impacto hasta este sábado en toda la península salvo el cuadrante noreste.

La Aemet indica que, en los próximos días, se espera que se mantenga una circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo y que afecten diversos sistemas frontales, con lo que habrá precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, zona centro y Galicia con acumulaciones que serán muy significativas en zonas montañosas a barlovento del flujo de oeste y suroeste.

"Dado el alto nivel de saturación del suelo y deshielos, podrán dar lugar a un significativo impacto hidrológico en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de Andalucía, en Extremadura y Castilla y León", indica.

Por otro lado, Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado. "Con todo esto, son probables los deslizamientos de tierra y los daños en bienes e infraestructuras, así los daños que pueda ocasionar el viento por la caída de ramas o árboles", añade la Aemet.

Municipios en los que ha llovido más esta madrugada por la borrasca Leonardo según Aemet / Aemet

El tiempo para el jueves

Las precipitaciones generalizadas y persistentes se mantendrán durante la primera mitad del jueves, con la península bajo el efecto de un flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo.

Las lluvias más significativas se darán en los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste y suroeste del Sistema Central, Meseta sur y noroeste peninsular.

Continuará lloviendo de forma persistente en puntos de las Béticas, que ya habrían recibido mucha precipitación durante el miércoles, con posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan localmente más de 300 litros por metro cuadrado.

Además, el paso de un frente frío y la posterior entrada de una masa fría postfrontal darán lugar a chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta con granizo en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia.

No obstante, lo más significativo del jueves será el viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas, quedando al margen el tercio nordeste peninsular. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 a 100 km/h.

También arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se mantendrá en Alborán y se extenderá a Baleares.

El tiempo para el viernes

El viernes se espera que Leonardo comience a rellenarse progresivamente. Su influencia continuará sobre la península, aunque en menor medida que durante los días anteriores, con precipitaciones en el seno de la masa fría posfrontal que afectarán principalmente a la vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo.

Con la entrada de la masa fría también se espera que descienda la cota de nieve, que se situaría por debajo de los 1.000 metros en el cuadrante noroeste peninsular y entre 1.200 y 1.400 metros en el resto.

El tiempo para el sábado

El sábado se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica, que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos.

Podrían darse de nuevo precipitaciones persistentes a barlovento de las Béticas, así como en el Sistema Central, el entorno del Estrecho y la fachada mediterránea andaluza.

En cuanto al viento, es posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular.

Respecto al temporal marítimo, continuara siendo significativo en Galicia y Cantábrico, aunque con tendencia a mejorar a lo largo del día, mientras que podría mantenterse en el Mediterráneo.

El tiempo para el domingo

Tras el paso de la borrasca atlántica, se prevé que las altas presiones se establezcan este domingo por el suroeste peninsular. Aunque existe la posibilidad de chubascos, no se espera que tengan la adversidad que en días anteriores.

El viento continuaría de componente oeste, con la posibilidad de que se den rachas muy fuertes en el tercio este peninsular.

En Directo

El 112 supera las 1.800 incidencias por la borrasca Leonardo: Cádiz y Granada lideran los avisos hoy El servicio de emergencias 112 ha atendido un total de 651 incidencias en lo que va de jornada de miércoles, destacando especialmente la provincia de Cádiz con 189 avisos gestionados. La actividad de los equipos de rescate y seguridad está siendo incesante en toda la comunidad, con Granada (119), Málaga (94) y Sevilla (74) como los siguientes puntos con mayor volumen de emergencias, seguidos de Jaén (73), Córdoba (56), Huelva (35) y Almería (11). La magnitud del temporal queda reflejada en las cifras acumuladas: desde que comenzó el paso de la borrasca Leonardo se han coordinado ya 1.813 incidencias en Andalucía.

Una herida en Ubrique tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre una vivienda al paso del temporal El paso de la borrasca Leonardo en Andalucía ha dejado, por el momento, una vecina herida por politraumatismo en Ubrique, municipio de la sierra de Cádiz que, como toda la provincia, sufre una jornada de enorme complejidad por la fuerza de las lluvias y azote del viento del temporal. Como ha avanzado el consejero de Sanidad y Presiendencia, Antonio Sanz, y han confirmado fuentes del 112 a este periódico, sobre la una de la tarde los agentes del consorcio de bomberos de Cádiz, desplegados en este municipio, han tenido que atender a una mujer herida al colpasar un muro de su vivienda tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre su casa, en la zona de La Calzada. Los Bomberos han tenido que rescatar a esta vecina que ha sido evacuada en ambulancia aunque no se teme por su vida. Lea aquí la noticia completa

Así está El Rocío, anegado por las últimas lluvias: "Totalmente saturado, la tierra ya no puede absorber más agua" El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha informado este miércoles de que la nueva maquinaria incorporada para las calles de El Rocío está siendo "fundamental" para poder actuar con frente a las inundaciones, permitiendo realizar labores de achique y desagüe en las zonas "que más lo necesitan", algo que consideran "imprescindible" en situaciones como la actual, al estar el terreno "saturado" por las precipitaciones de los últimos días. El principal problema que está provocando en el municipio la borrasca Leonardo es que, "aunque la lluvia no esté siendo especialmente intensa", el terreno se encuentra "totalmente saturado debido a las precipitaciones acumuladas en los últimos días". La situación se complica en las últimas horas en Huelva por crecida de varios ríos. Lea aquí la noticia completa

El río Guadalquivir roza el umbral rojo de peligro por desbordamiento en Córdoba capital mientras continúa subiendo el cauce El río Guadalquivir se acerca al umbral rojo (nivel de peligro por desbordamiento) a su paso por Córdoba este miércoles por la tarde, después de escalar a gran velocidad durante toda la jornada de hoy. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la lámina de agua se sitúa ya en 2,42 metros sobre el nivel de aguas bajas. Es a los 2,50 metros cuando se activa el umbral de peligro por desbordamiento. Lea aquí la noticia completa