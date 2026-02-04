La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Lora del Río (Sevilla) confía en contener el cauce del Guadalquivir con su muro de defensa

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha asegurado este martes que confía en que el muro de defensa de la localidad proteja a las urbanizaciones más cercanas a la orilla del Guadalquivir, ante la crecida que se espera en los próximos días por efecto de la borrasca Leonardo.

En conferencia de prensa, ha señalado que en los próximos días se esperan entre 120 y 180 litros por metro cuadrado en Lora del Río y en toda la cuenca del Guadalquivir, "lo que va a afectar al incremento exponencial del caudal del río", y ha recordado que el 19 de marzo de 2025 ascendió a 2.500 metros por segundo, "pero con las tierras secas".

"En esta ocasión, nuestros campos están colmatados de agua y las previsiones más pesimistas indican que el río puede alcanzar en los próximos días un caudal de hasta 3.500 m³/s, algo que nuestro muro de defensa puede soportar", ha asegurado el alcalde, aunque el Ayuntamiento mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias desde el pasado 26 de enero, dada la crecida del caudal del río a su paso por la localidad.