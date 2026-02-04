El río Guadalquivir roza el umbral rojo de peligro por desbordamiento en Córdoba capital mientras continúa subiendo el cauce

El río Guadalquivir se acerca al umbral rojo (nivel de peligro por desbordamiento) a su paso por Córdoba este miércoles por la tarde, después de escalar a gran velocidad durante toda la jornada de hoy.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la lámina de agua se sitúa ya en 2,42 metros sobre el nivel de aguas bajas. Es a los 2,50 metros cuando se activa el umbral de peligro por desbordamiento.

Cabe señalar que no fue hasta las 13.50 de ayer martes cuando el río no entró en el umbral amarillo, por lo que en pcoo más de 24 horas el cauce del río ha subido 74 centímetros. Además, fue a las 5.00 horas de este miércoles cuando se rebasaron los dos metros, por lo que en apenas dos horas creció 14 centímetros.

Un viandante contempla el río a su paso por el Puente Romano. / Víctor Castro

Leonardo se hace notar

Este nuevo repunte del caudal llega tras una jornada intensa de precipitaciones y después de que en las primeras siete horas del día se hayan registrado 18,4 litros por metro cuadrado, lo que ha acelerado la respuesta del río.

Pese a este aumento, la situación continúa bajo seguimiento por parte de los organismos competentes, mientras se mantiene activa la vigilancia en distintos puntos de la cuenca.

La zona del Molino de Martos, inundada este miércoles. / Víctor Castro

Avisos en la provincia

En cuanto a otros puntos de control, la CHG activa umbral rojo en Vachillón y Santaella (con más 2,31 metros) y naranja en Almodóvar del Río (donde rozan los siete metros), mientras que el azud de Alcolea se encuentra en nivel amarillo, con una lectura de 106,9 metros.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene cerrados los parques y zonas verdes de la ciudad ante el episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Leonardo, que está dejando lluvias persistentes y rachas de viento. El Consistorio insiste en extremar las precauciones y evitar el acceso a zonas arboladas mientras dure el temporal. Además, la actividad lectiva está cancelada para hoy.