Sanidad avisa sobre la retirada de dos cremas que pueden causar inflamación en la piel o irritación

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha tenido conocimiento de la retirada del mercado de las cremas dermatológicas y protectoras MediHoney por posible contaminación

Una de las cremas afectadas

Una de las cremas afectadas / EP

Nieves Salinas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del representante autorizado Integra LifeSciences (Francia) de la empresa fabricante Derma Sciences, Inc (Canadá), de la retirada del mercado de las cremas dermatológicas y protectoras MediHoney por posible contaminación. Esta decisión se ha tomado debido a que los procesos de fabricación no eran adecuados y podrían dar lugar a inflamación de la piel, irritación o reacciones alérgicas.

Según una nota informativa de la AEMPS, la crema dermatológica MediHoney está indicada para la protección de la piel contra grietas, irritaciones, sequedad, fricción o roces. La crema protectora, por su parte, está indicada para la protección de la piel de los fluidos corporales y la humedad.

Dejar de usarlas

Las cremas dermatológicas y protectoras MediHoney han sido distribuidas en España por PRIM S.A., Madrid. La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a otros distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir. En el listado de productos afectados, están la crema dermatológica Medihoney, tubo de 50 g, referencia 597; la protectora MediHoney, tubo de 50 g, referencia 582 y la crema protectora MediHoney, sobre de 2 g, referencia 800.

En su comunicado, la AEMPS aconseja a los pacientes de que en caso de que tengan en casa estas cremas, dejen de utilizarlas y las desechen. Si necesitan utilizar cremas dermatológicas y protectoras, recomienda ponerse en contacto con el profesional sanitario para que le pueda indicar una solución alternativa.

Inspección del inventario

A los sanitarios y a las farmacias, la Agencia aconseja que inspeccionen su inventario para identificar si tienen alguno de los productos indicados en el apartado de 'Productos afectados'. En caso de tener alguno, que no los utilicen, pongan las unidades en cuarentena y sigan las indicaciones de la nota de aviso de la empresa.

Además, a las farmacias se les pide que separen las cremas, no las dispensen y se pongan en contacto con su distribuidor. En el caso de los distribuidores se les recomienda, además, que informen a las oficinas de farmacia y otros centros sanitarios a los que hayan distribuido las cremas para que no dispensen o utilicen el producto y procedan a su devolución.

