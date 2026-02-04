'The Washington Post' inicia centenares de despidos que afectarán a internacional y deportes

The Washington Post informó este miércoles a su personal que iniciaba un ‌proceso con centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció los recortes a primera hora de la mañana de hoy a través de una videoconferencia con el personal, a quien se pidió que se conectaran y que permanecieran en casa para la reunión.

Aunque no se anunció el número total de despidos, algunas fuentes apuntan a que podría alcanzar a un tercio de la plantilla, Murray reconoció que serían "significativos".

En concreto, el ejecutivo anunció el cierre de la sección de Deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de reportajes que mantendrá la información sobre la cultura deportiva, y también se suprimirá el área dedicada a los libros.

Los recortes en el periódico, ahora propiedad de Jeff Bezos, se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no lo harían.

El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política y nacional y los contenidos de negocios y salud.

El anuncio supone, tal y como reconoció el propio Murray, un duro golpe para el rotativo, emblema de periodismo independiente y grandes exclusivas, como el "Watergate" o los "Papeles del Pentágono".