El tren de borrascas deja toneladas de berberechos muertos en las playas gallegas: "Pinta mal"

La meteorología no da tregua y sigue poniendo contra las cuerdas a los más de 1.500 mariscadores y mariscadoras de Noia. Sin tiempo aún de adentrarse en los bancos de bivalvos para comprobar el grado de afectación (mortandad) por la consecuente bajada de la salinidad, los biólogos de la cofradía noiesa se temen lo peor.

Y todo a exactamente un mes del reinicio de la campaña, previsto para el dos de marzo.

Ante este panorama, el alcalde, Francisco Pérez, inició los trámites para convocar lo antes posible una reunión de la Mesa Interinstitucional del Mar, creada en el pleno de la Corporación municipal del pasado mes de noviembre, con la previsión de que pueda celebrarse a lo largo de la próxima semana.

Dicha Mesa estará integrada, entre otros, por representantes de la Subdelegación del Gobierno, de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, de la cofradía, de la agrupación de mariscadoras a pie y de la Plataforma en Defensa da Ría de Muros-Noia (Plademar), así como por miembros de todos los partidos políticos con representación municipal.

La situación actual de uno de los principales bancos productivos de la ría, la playa de O Testal, con toneladas de berberechos muertos a consecuencia de los recientes temporales, pone de relieve "la gravedad de la situación que atraviesa el sector marisquero", señala el regidor.

Con esta convocatoria, el Gobierno local pretende evaluar los daños producidos y hacer frente a la situación socioeconómica que se puede derivar de esta circunstancia.

La cofradía realizará a lo largo de la mañana de este miércoles una serie de catas en los principales bancos marisqueros (San Cosme, O Testal, A Misela, Couso, Taboleiro y O Freixo) para tener una primera estimación del porcentaje de mortandad de bivalvos.

Unos muestreos que serán provisionales, "porque el tren de borrascas continúa y, en consecuencia, la situación en los bancos de marisco empeorará", explica Liliana Solís, bióloga de la cofradía de Noia, quien añade que "pinta mal".

La playa de O Testal, este domingo, llena de berberechos muertos. / Cedida

El pósito realiza cada años dos muestreos en los arenales: uno en la primavera y otro al finalizar el verano. "En los últimos muestreos, hechos en mayo y agosto de 2025, se constató que había mucha cría de bivalvos. Pero no crecieron lo suficiente a lo largo del verano por las condiciones meteorológicas (vientos del norte de manera muy prolongada); la mayor parte no había alcanzado la talla comercial al inicio de la campaña, en octubre", señala Solís.

Al respecto, explica que "lo normal es que se alternen los vientos del norte y del sur; pero, cuando los del norte son tan intensos y prolongados, el fitoplancton no aguanta dentro de la ría. Los bivalvos se quedaron sin alimento suficiente".

Esta situación, sumada a la bajada de la salinidad en los arenales por las riadas provocadas por los temporales y por la apertura descontrolada de las compuertas del embalse del río Tambre durante la bajamar, formaron una combinación letal.

A la espera de los muestreos que se harán este miércoles, el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, dice que "en las zonas de marisqueo a pie está muerto aproximadamente el 30% del berberecho".

Con todo, añade que el sector mantiene la esperanza de que cesen los temporales y no empeore la situación, aunque asegura que "si no se estuviesen abriendo las compuertas del embalse de golpe y en bajamar, la mortandad se reduciría sustancialmente".