La brecha de género en los Goya: sólo una mujer ha ganado el premio a Mejor Dirección de Fotografía y Arte en 40 años

Un total de 90 mujeres están nominadas a la 40 edición de los Premios Goya, que se celebrarán el próximo 28 de febrero en Barcelona, lo que supone un 38 por ciento de representación femenina entre productoras, directoras, guionistas, intérpretes y otras profesionales del sector, frente a los 146 hombres que optan a levantar un 'cabezón' y que representan el 62 por ciento de los nominados, según ha dado a conocer este jueves la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).

La entidad, que ha analizado las nominaciones a los Premios Goya 2026, asegura que la brecha de género persiste en los Goya, pese a que el dato de representación femenina "confirma una tendencia de crecimiento". En este caso, celebran las nominaciones de 'Los Domingos', dirigida, escrita y producida por mujeres (Alauda Ruiz de Azúa en la dirección y el guion, y Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida y Nahikari Ipiña en la producción).

Este hecho es catalogado de "excepcional" en la historia de los galardones. La entidad agrega que en cuatro de las cinco candidatas a 'Mejor Película' hay mujeres en los equipos de producción, aunque "solo dos" --'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y Sorda de Eva Libertad-- están dirigidas por mujeres.

Asimismo, la entidad recuerda que en toda la historia de los Goya solo Pilar Miró (1996), Icíar Bollaín (2003) e Isabel Coixet (2005 y 2017) han logrado recibir el Goya a Mejor Dirección. "Un dato que refleja con claridad el camino que aún queda por recorrer en términos de reconocimiento", asegura CIMA. En esta edición, están nominadas a esta categoría Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa.

Sin embargo, la brecha de género no se expresa de forma homogénea en los distintos departamentos técnicos, y ahí surgen, según CIMA, contrastes especialmente significativos. Este año, Dirección de Fotografía, Montaje y Dirección de Arte concentran una de cada cinco nominaciones femeninas (Bet Rourich, Victoria Lammers y Laia Ateca, respectivamente).

La entidad destaca que, en Dirección de Fotografía, preocupa que en más de cuatro décadas de los Premios Goya solo una mujer, Daniela Cajías, haya sido reconocida con el galardón. No obstante, apuntan a que se trata de un ámbito "históricamente masculinizado donde la presencia femenina sigue siendo muy reducida".

Más llamativo resulta para la entidad el caso de Dirección de Arte; a pesar de que las mujeres ocupan aproximadamente entre el 60 por ciento y el 65 por ciento de los puestos desde hace años (Informes CIMA), ese peso profesional no se traduce en premios. En cuarenta años de historia, únicamente Ana Alvargonzález, por 'Pa negre', ha obtenido el Goya en esta categoría, lo que evidencia "una clara desconexión entre la amplia participación femenina y su reconocimiento en los principales galardones".

En las categorías técnicas, el sonido destaca especialmente porque de los cinco equipos nominados, cuatro incluyen mujeres y dos están formados íntegramente por ellas. Se trata de 'Sirat', con Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, cuya nominación al Oscar marca un hito histórico, y 'Los domingos', integrado por Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera.

Entre los avances que percibe CIMA es la categoría de Dirección Novel, con un 40 por ciento de presencia femenina, con las candidaturas de Gemma Blasco y Eva Libertad, una sección donde las mujeres han logrado importantes reconocimientos en los últimos años. Asimismo, el 60 por ciento de los guiones nominados han sido escritos o coescritos por mujeres, confirmando el peso creciente de las creadoras en el relato cinematográfico contemporáneo.

El análisis también evidencia que siguen existiendo categorías "feminizadas", como Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, lo que evidencia la persistencia de estereotipos de género en los oficios vinculados a la estética dentro de la industria.

Por su parte, la diversidad continúa siendo una asignatura pendiente para CIMA. Un año más destaca especialmente la ausencia de diversidad étnico-racial, con solo una actriz racializada entre las nominadas: Antonia Zegers, de origen chileno. Asimismo, salvo contadas excepciones como Maspalomas, la presencia de voces y narrativas LGTBIQ+ sigue siendo "muy limitada" en las principales categorías.

No obstante, esta edición también deja noticias esperanzadoras. Por primera vez en la historia de los Goya, una intérprete sorda está nominada a Mejor Actriz, Miriam Garlo, marcando un hito en términos de accesibilidad y representación. Además, el 60 por ciento de las actrices nominadas tienen más de 40 años, frente al 47 por ciento registrado en 2025, lo que apunta "a una lenta pero significativa mejora del edadismo que sufre esta industria"

En definitiva, CIMA concluye que los datos confirman que todavía existen barreras estructurales que impiden una igualdad real en el sector audiovisual. "Consolidar los logros alcanzados en los últimos años y seguir impulsando políticas de igualdad, diversidad e inclusión resulta hoy más urgente que nunca", advierte la entidad.