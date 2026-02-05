Borrasca Leonardo
Ocho de las diez localidades más lluviosas de España están en Cáceres: casi 60 litros por metro cuadrado
La localidad cacereña de Navalvillar de Ibor ha registrado una de las mayores rachas de viento del país, de 100 kilómetros por hora
La borrasca 'Leonardo' está dejando importantes precipitaciones y fuertes vientos en la región este jueves. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ocho de las diez localidades en las que más lluvias se han registrado hasta las 9.00 horas son extremeñas y todas se ubican en la provincia de Cáceres.
A la cabeza se coloca Tornavacas, donde han caído 57,8 litros por metro cuadrado (mm) hasta las nueve de la mañana. Le siguen Guadalupe (48,8 mm), Piornal (48,6 mm), Garganta la Olla (48,2 mm), Madrigal de la Vera (46,2 mm), Montehermoso (45,2 mm), Torrecilla de los Ángeles (44,6 mm) y Navalmoral de la Mata (44,4 mm).
La lluvia caída estas ocho localidades cacereñas solo están superadas por las registradas en Grazalema (Cádiz), que acumula una precipitación de 65,7 litros por metro cuadrado hasta las 9.00 horas de la mañana, y por la estación de La Covatilla (en Salamanca), con 84 mm de precipitación acumulada.
Asimismo, en los registros de la Aemet también consta una localidad extremeña en el 'top ten' por el viento, tras registrarse rachas de 100 kilómetros por hora en Navalvillar de Ibor, en plena comarca de Los Ibores.
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos