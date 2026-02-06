En directo | Segundo día de la borrasca Leonardo en Extremadura: reabre el puente de la Autonomía en Badajoz y se mantienen los desalojos de casas aisladas de Gévora

Intervenciones del Sepei en la provincia de Cáceres

Los parques de bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres realizaron el pasado jueves un total de 40 intervenciones en unos 13 municipios de la provincia, por avisos provocados por el temporal Leonardo y la acumulación de lluvias en las últimas semanas.

Las intervenciones se llevaron a cabo en las localidades de Cáceres, Sierra de Fuentes, Malpartida de Plasencia, Plasencia, Coria, Torrejoncillo, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Talayuela, Jaraíz de la Vera, Trujillo, Deleitosa y Valencia de Alcántara.

La mayor parte de las actuaciones estuvieron relacionadas con desprendimientos de chapas, tejas, fachadas, canalones y otros elementos constructivos, así como con caídas de árboles y ramas que generaban riesgo para personas y bienes, especialmente en las localidades de Cáceres, Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata, según informa la diputación cacereña.

También se atendieron inundaciones puntuales, desalojos preventivos y la retirada de obstáculos en la vía pública. Asimismo, se realizaron rescates de animales, destacando una intervención en el término municipal de Torrejoncillo, donde varios caballos quedaron atrapados en un islote tras la crecida del caudal.

Durante la jornada se llevaron a cabo actuaciones de prevención y evaluación, como reuniones de coordinación en la localidad de Moraleja. Algunos avisos quedaron registrados como partes sin intervención, tras comprobarse que no era necesaria la actuación operativa.