Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo viento ValenciaBorrasca LeonardoAviso vientoCuarteles Guardia CivilJabalí metroSorolla perdidoJabalíes RiberaPisos nuevos ValènciaFalla más larga
instagramlinkedin

En Directo

En directo | Segundo día de la borrasca Leonardo en Extremadura: reabre el puente de la Autonomía en Badajoz y se mantienen los desalojos de casas aisladas de Gévora

El puente tuvo que cerrarse anoche debido a las subida que ayer por la tarde experimentó el caudal del Guadiana

En la mañana de este viernes continúan cerradas una veintena de carreteras

Video | Grietas en la carretera entre las localidades de El Torno y Rebollar

Video | Grietas en la carretera entre las localidades de El Torno y Rebollar

G. C.

Lola Luceño Barrantes

Guadalupe Moral

Almudena Villar Novillo

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Ángel García Collado

Ascensión Martínez Romasanta

Laura Alcázar

Sandra Pérez Sánchez

Extremadura vive una segunda jornada soportando los efectos de la borrasca Leonardo, que ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents