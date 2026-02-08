Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Domingo sin avisos tras una noche en alerta por la crecida de los cauces

La previsión meteorológica anuncia intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que podrían ser moderadas al final del día

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla

Ver galería

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla / EL PERIÓDICO

Lola Luceño Barrantes

Laura Alcázar

Rebeca Porras

Carmen Hidalgo Sancho

La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

En directo | Domingo sin avisos tras una noche en alerta por la crecida de los cauces

La previsión meteorológica anuncia intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que podrían ser moderadas al final del día

