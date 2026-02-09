La investigación del ministerio sobre el origen de la peste porcina en Cataluña abre de nuevo la puerta a la hipótesis del bocadillo

La investigación del equipo científico designado por el Ministerio de Agricultura para averiguar cómo llegó la peste porcina africana (PPA) a Cataluña ha concluido que la introducción por la actividad humana es el origen más probable de la aparición del virus en Cerdanyola, localizado por primera vez en un jabalí hallado muerto en las inmediaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). "Es el escenario considerado más plausible y coherente con la evidencia disponible", indica el informe hecho público este lunes. "La aparición aislada del foco en un entorno periurbano altamente conectado por infraestructuras viarias y ferroviarias sugiere que el virus pudo entrar a través de productos cárnicos contaminados o restos de comida transportados por personas". Esta última posibilidad enlaza con la hipótesis del bocadillo que inicialmente apuntaron algunos responsables políticos como el conseller de Agricultura, Òscar ordeig, y el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro.

Las otras dos opciones con las que ha trabajado el comité científico, la liberación accidental de un laboratorio y la introducción liberada, son más improbables, asegura el informe ministerial. Respecto a la primera, es decir que se produjera una hipotética fuga de material biológico del laboratorio que el CrEsa-IRTA tiene en Bellaterra, "aunque se consideró inicialmente debido a la proximidad del centro de investigación, se descartó tras estudios genéticos independientes que no encontraron ninguna coincidencia entre el virus del brote y las cepas utilizadas en experimentos". En relación con un posible boicot o a la liberación intencionada del virus, el análisis juzga esta posibilidad como "poco coherente, ya que tales eventos suelen usar cepas bien conocidas, y el virus español presenta una estructura genómica singular con un comportamiento biológico incierto".

Jabalíes y basuras

El debate sobre las vías de entrada se intensifica al considerar que el brote apareció en un entorno periurbano altamente conectado (cerca de la Universidad Autónoma de Barcelona, autopistas y redes ferroviarias. La alta movilidad internacional, incluyendo estudiantes y trabajadores extranjeros, sugiere que una introducción accidental de productos para consumo propio es una vía mucho más probable que un acto deliberado.

La estructura del territorio permite, además, que los jabalíes accedan fácilmente a contenedores de basura y áreas de pícnic, facilitando el contacto con residuos humanos contaminados. En todo caso, los expertos sugieren que el origen del brote en España responde más a una introducción puntual y accidental vinculada a la actividad humana globalizada que a una acción deliberada, basándose principalmente en que el virus detectado es una variante genética singular cuyo comportamiento epidemiológico no habría sido atractivo ni predecible para una acción intencionada

El comité científico para el asesoramiento finaliza su informe con nueve recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad.