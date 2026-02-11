Más Madrid propone conceder la Medalla de Oro de la Comunidad a Bad Bunny y retirar la invitación de EEUU a la Hispanidad

La decisión recién anunciada por Isabel Díaz Ayuso de conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos coincidiendo con el 250 aniversario de su independencia no ha gustado a Más Madrid, el partido que lidera la oposición regional. La formación no solo ha solicitado que se retire a EEUU la condición de país invitado al festival de la Hispanidad, sino que ha sugerido que se conceda la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, otra de las distinciones honoríficas que concede la administración regional al cantante puertorriqueño Bad Bunny tras su actuación del pasado domingo en la SuperBowl.

El partido que encabeza en la Asamblea madrileña Manuela Bergerot ha registrado en la cámara regional dos proposiciones no de ley en este sentido.

Ambas proposiciones llegan en un momento de fuertes críticas contra las críticas de organizaciones de derechos humanos sobre las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump y la actuación del ICE, el departamento policial responsable del control de fronteras. Los recientes pronunciamientos de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, en la última gala de los premios Grammy, así como su reciente actuación en la SuperBowl, le hacen merecedor, a juicio de Más Madrid, de la Medalla de Oro de la Comunidad, que reconoce, según la ley que regula las distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid, "los méritos de las instituciones, personas físicas o jurídicas y grupos u otras entidades, que hayan destacado por su servicio a la sociedad en general, y en especial a la madrileña, desde cualquier ámbito de actividad y que gocen de alto prestigio y consideración a nivel nacional y, en su caso, internacional".

Según la exposición de motivos de la proposición, "estos posicionamientos, además de tener un impacto cultural de alcance global, ponen en el centro del debate público la dignidad humana frente a políticas que normalizan la exclusión, la estigmatización y el uso de fuerza institucional". En el escrito se alude también a la reciente decisión de la presidenta regional de conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, percibida "por amplios sectores", se afirma, "como un gesto propagandístico que obvia las críticas legítimas sobre derechos humanos y políticas migratorias coercitiva".

En otra proposición no de ley, Más Madrid reclama a la Asamblea que inste a retirar a EEUU la condición de invitado en 2026 al Festival de la Hispanidad, definido como una de las principales apuestas culturales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuyo enfoque "ha reforzado una visión colonial y excluyente".

"Resulta especialmente grave la decisión de Isabel Díaz Ayuso de designar a Estados Unidos como país invitado en la edición de la Hispanidad 2026, en un momento en el que dicho país mantiene, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), políticas sistemáticas de persecución, criminalización y violencia contra la población hispana y migrante", se lee en el documento registrado en la Asamblea, en el que también se señala a Ayuso como "principal altavoz en España" del trumpismo.

"Invitar oficialmente a Estados Unidos a encabezar la celebración de la Hispanidad mientras se persigue a personas por su lengua, su origen o su identidad cultural supone un insulto directo a las comunidades hispanas, afrodescendientes y latinoamericanas, tanto en Estados Unidos como en nuestra propia comunidad", se añade.

La Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid se concede a iniciativa personal de la presidencia de la Comunidad de Madrid, si bien la ley que regula el procedimiento contempla que la Asamblea, los ayuntamientos o cualquier ciudadano o entidad pueda proponer la concesión a través de la Consejería de Presidencia. "Las medallas no pueden convertirse en el reparto de chuches de Ayuso", trasladan fuentes de Más Madrid. "Si la Comunidad quiere hablar de libertad y de valores universales, debe reconocer a quienes los defienden de verdad y dar medallas y premiar con el protagonismo en un festival que pretende celebrar los lazos con Latinoamérica a quienes día a día atemoriza a la población latina que vive en EEUU".