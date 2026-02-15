Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colas vivienda AlziraAvisos vientoFin temporalVizcaíno CasasJoan RomeroVelada MMA Roig ArenaEmprendedor SumacàrcerCabalgata Año Nuevo chinoEmbalse AlgarTorres PilesOro
instagramlinkedin

Continúan las restricciones de circulación en la AP-7 en Castellón y la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera

Los avisos de la Aemet por vientos continuan activos en la Comunitat Valenciana, provocando que muchas de las precauciones tomadas sigan vigentes

AP-7

AP-7 / Lorena Sopêna - Europa Press

Mapi Casabán

EP

València

La borrasca "Oriana" no da tregua a la Comunitat Valenciana, en un fin de semana marcado por vientos, incidencias y, en este caso, corte y restricciones en las vías.

Las restricciones de circulación ante las fuertes rachas de viento continúan este domingo en la Comunitat, concretamente en la AP-7 en Castellón y en la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Límites de velocidad y atención a los vehículos

Por una parte, permanece restringida la circulación para vehículos pesados la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera, en la provincia de Valencia, mientras que están prohibidos los adelantamientos para vehículos pesados en la AP-7 entre Vinaròs y Castelló de la Plana. Además, en este mismo tramo de esta última vía sigue también limitada la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora (km/h) en todos los carriles y en ambos sentidos.

Todo ello, pese a que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha dado por finalizada este domingo la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón, aunque ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

No obstante, Emergencias ha emitido por la mañana una nota informativa en la que señala que el temporal ofrece "una breve tregua", pero advierte de que a partir de la tarde está prevista "una reactivación en determinadas zonas", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents