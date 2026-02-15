Continúan las restricciones de circulación en la AP-7 en Castellón y la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera
Los avisos de la Aemet por vientos continuan activos en la Comunitat Valenciana, provocando que muchas de las precauciones tomadas sigan vigentes
EP
La borrasca "Oriana" no da tregua a la Comunitat Valenciana, en un fin de semana marcado por vientos, incidencias y, en este caso, corte y restricciones en las vías.
Las restricciones de circulación ante las fuertes rachas de viento continúan este domingo en la Comunitat, concretamente en la AP-7 en Castellón y en la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Límites de velocidad y atención a los vehículos
Por una parte, permanece restringida la circulación para vehículos pesados la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera, en la provincia de Valencia, mientras que están prohibidos los adelantamientos para vehículos pesados en la AP-7 entre Vinaròs y Castelló de la Plana. Además, en este mismo tramo de esta última vía sigue también limitada la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora (km/h) en todos los carriles y en ambos sentidos.
Todo ello, pese a que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha dado por finalizada este domingo la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón, aunque ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana.
No obstante, Emergencias ha emitido por la mañana una nota informativa en la que señala que el temporal ofrece "una breve tregua", pero advierte de que a partir de la tarde está prevista "una reactivación en determinadas zonas", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
