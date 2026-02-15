En Craiova
Rumanía investiga un accidente de circo en el que resultó herido un acróbata español
Se valora un posible incumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral
EFE
Las autoridades rumanas han abierto una investigación por un posible incumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral en relación con el accidente en un circo que sufrió anoche un acróbata español, según informó este domingo a EFE una fuente policial.
El artista circense, de 39 años, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de cuatro metros durante un espectáculo, y tuvo que ser trasladado a un hospital en la zona de Craiova, en el suroeste de Rumanía.
"Ayer, durante el espectáculo, nuestro compañero Hugo sufrió un grave accidente. Queremos asegurarles que se encuentra bien, hospitalizado, bajo supervisión médica y que la situación está controlada", anunció el Circo Bellucci este domingo en un comunicado.
La empresa ha asegurado que todos sus espectáculos "son fruto de la dedicación de artistas y profesionales del circo, que asumen los riesgos inherentes a este sector".
"Desafortunadamente, como en cualquier actividad de alto nivel, pueden surgir accidentes o imprevistos. Esto fue lo que ocurrió en nuestro caso", añadió el comunicado.
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos en la C. Valenciana
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- La Comunitat Valenciana vive un temporal histórico de viento huracanado: la Aemet confirma dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy
- La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías