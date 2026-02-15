Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 15 de febrero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 15 de febrero de 2026 es: 19, 21, 27, 46 y 51, siendo el número clave el 2.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos en la C. Valenciana
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables