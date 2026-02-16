A la venta el piso más caro jamás anunciado en Madrid: 20,9 millones por 1.008 m² junto al Retiro

La inmobiliaria de lujo Property Partners ha puesto a la venta una vivienda que sitúa como el piso más caro anunciado hasta la fecha en Madrid, con un precio de 20,9 millones de euros. El inmueble se ubica en el barrio de Los Jerónimos, dentro del distrito de Retiro, una de las zonas más cotizadas por su valor patrimonial y su proximidad a algunos de los principales enclaves culturales y urbanos de la capital.

La propiedad, que ocupa una planta completa del edificio, suma 1.008 metros cuadrados construidos y cuenta con una superficie de vivienda de 812 metros cuadrados. Su posición destaca por las vistas directas al Real Jardín Botánico, con el parque del Retiro a pocos pasos. Además, se encuentra en el entorno inmediato de referencias como el Museo Nacional del Prado y el Hotel Mandarin Oriental Ritz, lo que refuerza el atractivo del emplazamiento dentro del segmento residencial de alta gama.

En el interior, la distribución ha sido planteada con un enfoque en la amplitud y el confort. La vivienda dispone de varios salones, entre ellos un área social con unos 200 metros cuadrados, además de una sala de estar con salida a una terraza amplia y un salón familiar o family room. También incorpora un despacho con biblioteca y una cocina independiente totalmente equipada, con una solución de puerta corredera que permite integrarla en el salón cuando se desea.

La zona de descanso se compone de cinco dormitorios en suite, todos con terraza propia. El dormitorio principal incluye dos vestidores y un baño con luz natural, dotado de ducha y bañera. A estas estancias se añade una habitación de servicio, igualmente en suite, con baño propio. Junto a ello, la vivienda incorpora tres aseos adicionales, un gimnasio equipado con maquinaria de última generación y una bodega o cava de vinos.

En cuanto a calidades y equipamiento, la vivienda se presenta totalmente reformada y redecorada tras una intervención integral de alto estándar realizada hace poco más de un año, con una inversión superior a los dos millones de euros. Entre las prestaciones anunciadas figuran domótica avanzada y suelo radiante. La comercialización contempla la entrega del inmueble totalmente amueblado, incluyendo mobiliario de diseño y obras de arte.

El listado de servicios y elementos anexos incluye cinco plazas de garaje, dos trasteros, ascensor, portero físico y un dispositivo de seguridad operativo las 24 horas.

El director general de Property Partners, Felipe Reuse, ha señalado que el precio marcado supone un "récord" dentro del mercado residencial madrileño y que, en su opinión, la operación puede situarse como referencia en el ámbito europeo. En este contexto, también ha indicado que el mercado de lujo en Madrid ha alcanzado un grado de madurez que permite la salida al mercado de activos de este nivel.

Los Jerónimos, donde se ubica la vivienda, se caracteriza por concentrar inmuebles de alto valor, con fachadas clásicas y balcones representativos, en un entorno de marcado perfil institucional y cultural. A su atractivo se suma la conectividad: en los límites del barrio se sitúan estaciones de metro y al sur colinda con la estación de Atocha, uno de los principales nodos de transporte de la ciudad.

Como antecedente reciente en operaciones de alto importe en la zona, en junio de 2025 la inmobiliaria francesa John Taylor, especializada en viviendas de lujo, intermedió en la venta de una propiedad valorada en torno a los 20 millones de euros, también con vistas al parque del Retiro, que figuró entre las transacciones residenciales más relevantes registradas en la capital.